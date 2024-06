Mieszka tam tylko 46 osób, 30 z nich startuje w wyborach

Wybory lokalne we Włoszech

W rozmowie z "Corriere della Sera" Venuti przyznał, że do kandydowania namawiali go sami mieszkańcy. - Bardzo dobrze się zintegrowałem - podkreślił. Z kolei Poletto wywołał emocje faktem, że zdobył poparcie matki Igora De Santisa, Mileny Crosass. Kobieta nie tylko postanowiła zaangażować się w kampanię po stronie politycznego przeciwnika swojego syna, ale także znalazła się wśród kandydatów Poletto na miejską radną.

W rozmowie z "Guardianem" Igor De Santis przyznał, że nie spodziewał się aż dwóch kontrkandydatów oraz tego, że jego matka poprze jednego z nich. - Prosiłem moją matkę, by do mnie dołączyła, ale gdy zobaczyła, że lista Poletto składa się głównie z kobiet, zdecydowała, że dołączy do nich - opowiada. - Każdy z nich to ochotnicy, którzy ciężko pracują na rzecz wioski - zaznaczył. Z kolei Crosass podkreśliła, że polityczna rywalizacja nie zburzy rodzinnej harmonii. Jak stwierdziła, zarówno ona, jak i jej syn chcą dla lokalnej społeczności jak najlepiej, a "to jest szansa na danie głosu kobiecemu punktowi widzenia".