"Niezwykłe" zachowanie księżnej Kate

- To było niezwykle ekscytujące, nie spodziewaliśmy się, że do tego dojdzie - powiedziała później cytowana przez BBC mama Lily-Rose, Stacey Chorley. - Kate była taka kochana, bardzo naturalna - podkreśliła kobieta. - Mam nadzieję, że Lily-Rose to zapamięta - dodała. Brytyjski publiczny nadawca zachowanie księżnej określił jako "warte uwagi", ponieważ "królewskie konwoje rzadko się zatrzymują po zakończeniu spotkań".

Kate wraca do obowiązków

Księżna Walii wróciła do swoich królewskich obowiązków jesienią 2024 roku, kilka miesięcy po tym, jak poinformowała opinię publiczną, że wykryto u niej nowotwór i przechodzi leczenie. We wrześniu Catherine przekazała, że zakończyła cykl chemioterapii. Zaznaczyła, że jej "droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa". Dodała też wówczas, że nie może doczekać się powrotu do pracy. W styczniu tego roku przekazała informację o remisji jej choroby nowotworowej. "To ulga być w remisji, wciąż koncentruję się na powrocie do zdrowia" - przekazała księżna Walii w oświadczeniu.