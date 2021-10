Pytanie w "Milionerach" o tradycyjny strój noszony przez kobiety i mężczyzn

W czwartkowym odcinku swoją grę kontynuował pan Radosław. W poprzednim udało mu się poprawnie odpowiedzieć na pięć pytań, lecz wykorzystał dwa z dostępnych kół - pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

Który z tych strojów tradycyjnie noszony jest przez mężczyzn, jak i kobiety?

Czador to tradycyjny strój zakładany przez muzułmanki w Iranie, noszenie go to jedna z form przestrzegania hidżabu. Kilt to narodowy strój szkocki, tradycyjnie noszony przez mężczyzn. Jest to spódnica zrobiona z tartanu, czyli materiału w kraciasty wzór. Sari jest pasem materiału o długości 5-6 metrów, którego się nie zszywa, noszonym przez kobiety na subkontynencie indyjskim. Natomiast sarong to rodzaj spódnicy upiętej z jednego płata tkaniny, którą noszą zarówno kobiety, jak i mężczyźni m.in. w Malezji.