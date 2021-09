Nazwa gatunkowa żyrafy w pytaniu z "Milionerów"

Nazwa gatunkowa żyrafy sugeruje, że to krzyżówka wielbłąda z lampartem, hieny z surykatką, pantery z wężem czy konia z kotem? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Przemysław Dąbek ze Szczecina.

Nazwa gatunkowa żyrafy sugeruje, że to krzyżówka:

Binominalne nazewnictwo gatunków

Nazewnictwo dwuimienne lub nazewnictwo binominalne to naukowy sposób nadawania nazw gatunkom roślin i zwierząt. Utworzona w ten sposób nazwa gatunkowa składa się z dwóch wyrazów pochodzenia greckiego lub łacińskiego. Pierwszym jest nazwa rodzajowa, podstawowa kategoria klasyfikacji gatunków. Jest rzeczownikiem pisanym wielką literą. W przypadku żyrafy będzie to Giraffa , a konia - Equus .

Drugi wyraz to tak zwany epitet gatunkowy. Najczęściej jest w formie przymiotnika, pisze się go małą literą. Ten człon wyodrębnia dany gatunek od innych, nadając mu unikalną nazwę. Binominalna nazwa lamparta brzmi Panthera pardus, a żyrafy sawannowej Giraffa camelopardalis. Camelus to z łacińskiego wielbłąd, a pardalis odnosi się do lamparta plamistego. Poprawną odpowiedzią jest więc A.