Pytanie w "Milionerach" o Góry Towarne

Góry Towarne albo Towarowe: są w każdym magazynie, to pojęcie księgowe, obfitują w ostańce czy kończą łańcuch Himalajów? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadała pani Aleksandra Kołodziejczyk z Mińska Mazowieckiego.

Pani Aleksandra Kołodziejczyk jest informatyczką, ekonomistką i hungarystką. Do swych licznych doświadczeń od dziś będzie mogła także dopisać uczestnictwo w "Milionerach".

W programie prowadzonym przez Huberta Urbańskiego główna wygrana wynosi milion złotych. By ją otrzymać, należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Każdy z uczestników podczas rozgrywki ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe - telefon do przyjaciela, zamianę pytania oraz pół na pół.