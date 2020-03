Pytanie w "Milionerach" o obraz Jana Matejki

Pan Marcin jest urzędnikiem i radcą prawny. Twierdzi, że jest pechowcem. Czy jego los się odmieni i wyjdzie z programu z milionem złotych? By tak się stało, uczestnik musi poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Gracz ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe – pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Na jego drodze do miliona stanęło pytanie dotyczące twórczości Jana Matejki.