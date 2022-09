Stulatek otrzymał jeden z ostatnich listów Elżbiety II. Dotarł cztery dni po jej śmierci

Jedną z tradycji kultywowanych przez Elżbietę II było wysyłanie kartek z gratulacjami do osób, które skończyły 100 lat. W ciągu 70 lat panowania królowej do brytyjskich stulatków trafiło ok. 300 tysięcy takich kartek . Jednym z ostatnich adresatów gratulacji okazał się Neville Tonkin z Manchesteru, który w drugie stulecie życia wszedł 12 września.

Niespodzianka urodzinowa od Elżbiety II

Tego samego dnia dotarła do niego kartka z gratulacjami od zmarłej cztery dni wcześniej królowej. Rodzina Tonkina przypuszczała, że mogą one pochodzić od nowego króla, jednak po otwarciu listu okazało się, że został on podpisany przez Elżbietę II. Jubilat nie krył zaskoczenia: kiedy usłyszał, że otrzymał fotografię królowej, zapytał: "Po co?" - powiedział w rozmowie z ITV News. "Masz 100 lat! - przypomniała mu rodzina.