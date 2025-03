"Trzymaj się mocno". Co dzieje się w tramwaju podczas nagłego hamowania

Co dzieje się w tramwaju podczas nagłego hamowania Źródło: TVN24

To jest tak niebezpieczne, że dochodzi nawet do śmiertelnych wypadków. Tramwaje Warszawskie ku przestrodze publikują nagrania ze środka pojazdów. Na filmach widać przewracających się pasażerów. Gdy motorniczy nagle hamuje, gołym okiem widać prawa fizyki. "Trzymaj się mocno" - apelują nie tylko tramwajarze i nie tylko ze stolicy. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" w TVN24 GO >>>