Jensen Huang wraca na stanowisko szefa Nvidii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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W poniedziałek firma Nvidia ogłosiła, że przywraca Huanga na stanowisko prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu.

Akcje Nvidii podrożały o ponad 31 procent przed otwarciem rynku - podał Reuters.

W rozmowie z CNBC prezydent USA Donald Trump powiedział, że uważa swoją interwencję w sprawie firmy Nvidia za "bardzo ważną". Dodał, że w niedzielę wieczorem rozmawiał z Huangiem i że "był reprezentowany na posiedzeniu zarządu".

Trump komentuje powrót szefa Nvidii

"Rada Dyrektorów NVIDIA podjęła słuszną i właściwą decyzję o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego. Kraj potrzebuje przywództwa Jensena w firmie NVIDIA, aby zapewnić sukces i dobrobyt nie tylko firmie, ale i amerykańskiej gospodarce" - napisał Trump we wpisie w mediach społecznościowych.

"Rząd Stanów Zjednoczonych nie ma powodu, by sądzić, że powrót Jensena do firmy NVIDIA stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - dodał.

Zaznaczył, że prokurator generalny USA potwierdził, iż nie ma dowodów na łamanie przez Huanga prawa, a on sam uważa go za wielkiego patriotę.

Trump o powrocie Huanga na stanowisko prezesa Nvidii Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump o dochodzeniu firmy Nvidia

Podkreślił jednak, że Nvidia powinna kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie przestrzegania przez firmę amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu, aby "upewnić się, że wypełnia ona swoje zobowiązania prawne i patriotyczny obowiązek ochrony bezpieczeństwa narodowego USA".

Huang ustąpił ze stanowiska 12 listopada po ujawnieniu informacji o jego romansach pozamałżeńskich - w tym o relacji z bizneswoman podejrzewaną przez amerykańskie władze o szpiegostwo na rzecz Chin, czemu Pekin stanowczo zaprzecza.

Wielki powrót Huanga po 11 dniach

Do przywrócenia Huanga dochodzi zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę. Jeszcze w ubiegły wtorek zarząd zapowiadał, że nie ma zamiaru przywracania Huanga na stanowisko.

Firma zapowiedziała, że będzie kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie związku szefa spółki z domniemaną agentką chińskich służb, do czego w poniedziałek wezwał też Trump. Poinformowała też o sformowaniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu, w którym zasiadać będą niezależni dyrektorzy i który ma nadzorować przestrzeganie przez spółkę restrykcji na eksport zaawansowanych układów AI.

Wzrosty na giełdzie

Tuż po otwarciu nowojorskiej giełdy akcje Nvidii wystrzeliły w górę, zyskując 30 proc. wartości po serii głębokich spadków w ostatnich tygodniach. Duży skok zaliczyły też ceny akcji innych firm z branży półprzewodników i AI. Nvidia stanowi fundament całej branży i ekosystemu, który w dużej mierze jest uzależniony od jej produktów, a także pożyczek i inwestycji w inne firmy.

Technologiczny indeks Nasdaq-100 wzrósł w pierwszych minutach o ponad 6 proc.

Jest to odbicie po jednym z najgorszych tygodni dla branży na Wall Street, po którym niektórzy komentatorzy mówili o początku "pękania bańki" inwestycyjnej w AI.

Media o Huangu

Do decyzji o przywróceniu Huanga dochodzi mimo kolejnych doniesień prasy o powiązaniach jego byłej kochanki Alice Huang. Według "New York Timesa" z obserwacji amerykańskiego wywiadu wynikało, że w trakcie związku z szefem Nvidii utrzymywała stały kontakt z funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ChRL, chińskiej agencji wywiadowczej. "Financial Times" donosił, że miała powiązanie z całą siecią firm przemycających układy AI do Chin, a także z kambodżańską organizacją przestępczą specjalizującą się w cyberoszustwach.

Wcześniej śledztwa wykazały, że zaawansowane chipy Nvidii trafiały do firm powiązanych z chińskim wojskiem.

Decyzja zarządu firmy została podjęta na tle konfliktu wewnątrz administracji Trumpa między ministrem finansów Scottem Bessentem i ministrem handlu Howardem Lutnickiem. Bessent, który krytykował Huanga i cały zarząd firmy za przymykanie oczu na przemyt ich produktów do Chin, oskarżał o to samo Lutnicka, z którym Huang miał dobre relacje. Wzywał też do wybrania na nowego dyrektora kogoś spoza spółki, choć już w niedzielę mówił, że Huang jest osobą spoza firmy.

Huanga i Lutnicka konsekwentnie bronił jednak Donald Trump, który nawiązał z szefem Nvidii bliskie stosunki i zainwestował też w spółkę. Według "New York Timesa" Trump ignorował informacje wywiadu mówiące o związku biznesmena z domniemaną agentką Pekinu.