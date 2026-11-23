Zaskakująca decyzja Nvidii. Trump zabrał głos
W poniedziałek firma Nvidia ogłosiła, że przywraca Huanga na stanowisko prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu.
Akcje Nvidii podrożały o ponad 31 procent przed otwarciem rynku - podał Reuters.
W rozmowie z CNBC prezydent USA Donald Trump powiedział, że uważa swoją interwencję w sprawie firmy Nvidia za "bardzo ważną". Dodał, że w niedzielę wieczorem rozmawiał z Huangiem i że "był reprezentowany na posiedzeniu zarządu".
Trump komentuje powrót szefa Nvidii
"Rada Dyrektorów NVIDIA podjęła słuszną i właściwą decyzję o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego. Kraj potrzebuje przywództwa Jensena w firmie NVIDIA, aby zapewnić sukces i dobrobyt nie tylko firmie, ale i amerykańskiej gospodarce" - napisał Trump we wpisie w mediach społecznościowych.
"Rząd Stanów Zjednoczonych nie ma powodu, by sądzić, że powrót Jensena do firmy NVIDIA stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - dodał.
Zaznaczył, że prokurator generalny USA potwierdził, iż nie ma dowodów na łamanie przez Huanga prawa, a on sam uważa go za wielkiego patriotę.
Trump o dochodzeniu firmy Nvidia
Podkreślił jednak, że Nvidia powinna kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie przestrzegania przez firmę amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu, aby "upewnić się, że wypełnia ona swoje zobowiązania prawne i patriotyczny obowiązek ochrony bezpieczeństwa narodowego USA".
Huang ustąpił ze stanowiska 12 listopada po ujawnieniu informacji o jego romansach pozamałżeńskich - w tym o relacji z bizneswoman podejrzewaną przez amerykańskie władze o szpiegostwo na rzecz Chin, czemu Pekin stanowczo zaprzecza.
Wielki powrót Huanga po 11 dniach
Do przywrócenia Huanga dochodzi zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę. Jeszcze w ubiegły wtorek zarząd zapowiadał, że nie ma zamiaru przywracania Huanga na stanowisko.
Firma zapowiedziała, że będzie kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie związku szefa spółki z domniemaną agentką chińskich służb, do czego w poniedziałek wezwał też Trump. Poinformowała też o sformowaniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu, w którym zasiadać będą niezależni dyrektorzy i który ma nadzorować przestrzeganie przez spółkę restrykcji na eksport zaawansowanych układów AI.
Wzrosty na giełdzie
Tuż po otwarciu nowojorskiej giełdy akcje Nvidii wystrzeliły w górę, zyskując 30 proc. wartości po serii głębokich spadków w ostatnich tygodniach. Duży skok zaliczyły też ceny akcji innych firm z branży półprzewodników i AI. Nvidia stanowi fundament całej branży i ekosystemu, który w dużej mierze jest uzależniony od jej produktów, a także pożyczek i inwestycji w inne firmy.
Technologiczny indeks Nasdaq-100 wzrósł w pierwszych minutach o ponad 6 proc.
Jest to odbicie po jednym z najgorszych tygodni dla branży na Wall Street, po którym niektórzy komentatorzy mówili o początku "pękania bańki" inwestycyjnej w AI.
Media o Huangu
Do decyzji o przywróceniu Huanga dochodzi mimo kolejnych doniesień prasy o powiązaniach jego byłej kochanki Alice Huang. Według "New York Timesa" z obserwacji amerykańskiego wywiadu wynikało, że w trakcie związku z szefem Nvidii utrzymywała stały kontakt z funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ChRL, chińskiej agencji wywiadowczej. "Financial Times" donosił, że miała powiązanie z całą siecią firm przemycających układy AI do Chin, a także z kambodżańską organizacją przestępczą specjalizującą się w cyberoszustwach.
Wcześniej śledztwa wykazały, że zaawansowane chipy Nvidii trafiały do firm powiązanych z chińskim wojskiem.
Decyzja zarządu firmy została podjęta na tle konfliktu wewnątrz administracji Trumpa między ministrem finansów Scottem Bessentem i ministrem handlu Howardem Lutnickiem. Bessent, który krytykował Huanga i cały zarząd firmy za przymykanie oczu na przemyt ich produktów do Chin, oskarżał o to samo Lutnicka, z którym Huang miał dobre relacje. Wzywał też do wybrania na nowego dyrektora kogoś spoza spółki, choć już w niedzielę mówił, że Huang jest osobą spoza firmy.
Huanga i Lutnicka konsekwentnie bronił jednak Donald Trump, który nawiązał z szefem Nvidii bliskie stosunki i zainwestował też w spółkę. Według "New York Timesa" Trump ignorował informacje wywiadu mówiące o związku biznesmena z domniemaną agentką Pekinu.