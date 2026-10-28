Ukłon w stronę Kremla. "Symboliczny" fundusz
W rozmowach z USA, w których udział bierze szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFIB) Kiriłł Dmitrijew, Rosjanie naciskali na zniesienie restrykcji "w ramach szerszych rozmów na temat zaangażowania funduszu w transport rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych" - podał "New York Times".
USA a rosyjski fundusz
Cytowany przez gazetę urzędnik z USA potwierdził, że administracja rozpatruje wniosek funduszu o zniesienie sankcji jako część działań, by "poprawić relacje amerykańsko-rosyjskie i pomóc w zakończeniu wojny". Urzędnik ten chwalił szefa funduszu, Kiriłła Dmitrijewa, jako "pomocnego wysłannika" dla amerykańskich negocjatorów w rozmowach na temat zakończenia konfliktu.
Podobnych słów na temat Dmitrijewa podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Petersburgu użył wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.
"NYT" zaznaczył, że jest to kolejna część coraz intensywniejszych rozmów na linii USA-Rosja dotycząca interesów ekonomicznych i prowadzenia biznesu z Rosją.
Wysłannicy Trumpa i Putin mieli omawiać w ostatnich tygodniach sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego giganta naftowego Łukoilu inwestorom powiązanym z Witkoffem, potencjalne rosyjskie inwestycje w wydobycie gazu na Alasce, oraz propozycję zwiększenia eksportu rosyjskiego gazu do Europy.
Zaangażowany w negocjacje z USA
Doradca Putina Jurij Uszakow mówił po ostatniej wizycie Witkoffa, że choć przekazana przez niego nowa propozycja pokojowa z propozycjami Kijowa i Europy nie wnosi wiele do zakończenia konfliktu, to obie strony poczyniły postępy w sprawie wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych na dużą skalę.
Fundusz zarządzany przez Dmitrijewa służyć miał między innymi przyciąganiu inwestycji do Rosji i finansowaniu dużych projektów gospodarczych. USA nałożyły na niego sankcje w pierwszej fali restrykcji po rosyjskiej inwazji 2022 roku. Unia Europejska objęła go sankcjami w 2025 roku.
Administracja Joe Bidena nazwała RFIB funduszem korupcyjnym Putina, który był "symboliczny dla szerszej rosyjskiej kleptokracji".
Dmitrijew, który wcześniej nie należał do ścisłego kręgu najważniejszych kremlowskich urzędników i oligarchów, zaczął odgrywać rolę w negocjacjach z USA dzięki nawiązaniu relacji z wysłannikiem Trumpa Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według "Wall Street Journal", Rosjanin od początku kusił amerykańskich urzędników wizją lukratywnych interesów z Rosją.