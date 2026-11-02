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Ze świata

Szykuje wstrząs na rynku. "Nawet o 20 procent"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ceny biletów lotniczych w Europie mogą wzrosnąć w 2027 roku nawet o 20 procent - ostrzegł szef Ryanaira Michael O'Leary. Powodem są wysokie ceny paliwa i wygasające umowy chroniące przewoźników przed ich wzrostem. Sama irlandzka linia spodziewa się, że jej koszty paliwa wzrosną o około dwa miliardy euro.

W rozmowie z CNBC w poniedziałek O'Leary ocenił, że europejskie linie lotnicze czeka gwałtowny wzrost kosztów. Jak wskazał, cena paliwa lotniczego sięga obecnie 170 dolarów za baryłkę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje nierozwiązana.

- Uważam, że w przyszłym roku ceny biletów lotniczych w całej Europie wzrosną o 10, a może nawet 20 procent - powiedział szef Ryanaira.

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TVN24

Wzrost kosztów paliwa

Przez ostatnie 12 miesięcy pasażerowie byli w dużej mierze chronieni przed wzrostem cen dzięki kontraktom zabezpieczającym zakup paliwa. Umowy te stopniowo wygasają, przez co przewoźnicy będą coraz bardziej narażeni na wysokie ceny surowca.

Ryanair zabezpieczył 80 proc. tegorocznych zakupów paliwa po 67 dolarów za baryłkę. Jak podkreśla spółka, dało jej to przewagę nad konkurentami. Jednocześnie cena pozostałych 20 proc. paliwa, kupowanego bez takiego zabezpieczenia, podwoiła się.

Irlandzki przewoźnik szacuje, że w przyszłym roku jego rachunki za paliwo wzrosną o około dwa mld euro. Spółka nie spodziewa się, aby podwyżki cen biletów na krótkich trasach w pełni zrekompensowały dodatkowe wydatki.

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Ryanair szuka oszczędności

W odpowiedzi na rosnące koszty Ryanair rozpoczyna przegląd wydatków. Wśród rozważanych działań są:

  • ograniczenie racji żywnościowych dla załóg,
  • możliwe tymczasowe zamrożenie wynagrodzeń,
  • szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu poprawy efektywności.

Linia ogranicza również plany dotyczące liczby pasażerów. We wrześniu obniżyła całoroczną prognozę z 216 mln do 214 mln osób, aby zmniejszyć konieczność kupowania drogiego paliwa bez wcześniejszych zabezpieczeń. Ryanair oczekuje teraz, że ruch pasażerski od listopada do marca pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

- Nie ma dla nas sensu zwiększanie oferowanej liczby miejsc, jeśli kupujemy niezabezpieczone paliwo po 170 dolarów za baryłkę - powiedział O'Leary.

Michael O'Leary, CEO Ryanaira
Michael O'Leary, CEO Ryanaira
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Zysk Ryanaira spadł o 15 proc.

W pierwszej połowie roku obrotowego zysk Ryanaira zmniejszył się o 15 proc., do 2,15 mld euro. W poniedziałek akcje spółki początkowo nieznacznie drożały, później jednak spadły poniżej poziomu poprzedniego zamknięcia. Od początku roku straciły ponad 22 proc.

Zdaniem Adama Vetesse'a, analityka platformy eToro, inwestorzy uwzględnili już w wycenach negatywny wpływ drogiego paliwa i niższych letnich cen biletów. Jak ocenił, wyniki Ryanaira były zgodne z oczekiwaniami rynku, a krótkoterminowe perspektywy zysków pozostają silnie uzależnione od cen ropy i rezerwacji dokonywanych tuż przed podróżą.

Ryanair poinformował również, że na koniec września dysponował 2,6 mld euro gotówki, mimo spłaty 1,3 mld euro zadłużenia. O'Leary podkreślił, że spółka ma 650 samolotów i praktycznie nie posiada długu.

Przewoźnik zabezpieczył już co najmniej 25 proc. zakupów paliwa na 2028 rok po 95 dolarów za baryłkę.

Do największych linii lotniczych w Europie oprócz Ryanaira należą Lufthansa Group, International Airlines Group, Air France-KLM oraz Turkish Airlines.

Źródło: CNBC
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Tagi:
RyanairLinie lotniczeCeny paliw
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