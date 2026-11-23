Powrót "króla". Tak przywitali go pracownicy
Jak widać na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych, Jensen Huang niezwłocznie powrócił do siedziby firmy Nvidia w Kalifornii, gdzie powitały go tłumy wiwatujących pracowników - opisał CNN.
Dodał, że na nagraniu widać Huanga w dużym atrium, gdzie setki pracowników wiwatują i klaszczą, a niektórzy krzyczą: "witaj z powrotem".
Powrót "króla" do Nvidii
Następnie CNN zamieścił wpis z platformy X, w którym użytkownik abir napisał: "jeśli przychodzisz po króla, lepiej nie spudłuj" i zamieścił nagranie z powitania Huanga w siedzibie Nvidii.
Gavin Baker, dyrektor ds. inwestycji w Atreides Management i jeden z głównych akcjonariuszy firmy Nvidia, który naciskał na powrót Huanga, opublikował również filmy i zdjęcia z wnętrza siedziby Nvidii, pisząc, że "pracownicy Nvidii pragnęli jego powrotu bardziej niż czegokolwiek innego".
Na innych nagraniach słychać, jak Huang mówi pracownikom: - Za drugim razem będę lepszym dyrektorem generalnym.
Po odwołaniu Huang otrzymał wsparcie od wielu pracowników, a kilku z nich w publicznych wpisach wyrażało smutek z powodu odejścia. Wielu z tych samych pracowników opublikowało w poniedziałek radosne wpisy. "Jensen 2.0 LFG!!!" - napisał na platformie X Jim Fan, dyrektor ds. robotyki w firmie Nvidia.
Huang wraca na stanowisko prezesa Nvidii
Firma Nvidia w poniedziałek przekazała, że przywróciła Jensena Huanga na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego ze skutkiem natychmiastowym.
Do przywrócenia Huanga dochodzi zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę. Jeszcze w ubiegły wtorek zarząd zapowiadał, że nie ma zamiaru przywracania Huanga na stanowisko.
Firma zapowiedziała, że będzie kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie związku szefa spółki z domniemaną agentką chińskich służb, do czego w poniedziałek wezwał też prezydent USA Donald Trump. Poinformowała też o sformowaniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu, w którym zasiadać będą niezależni dyrektorzy i który ma nadzorować przestrzeganie przez spółkę restrykcji na eksport zaawansowanych układów AI.
Po informacji akcje Nvidii, giganta branży półprzewodników, poszybowały w górę o 34 proc., co stanowiło największy wzrost od 2000 roku.