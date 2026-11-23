Zuber o powrocie Huanga na stanowisko prezesa Nvidii Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: hx.com/aburducky

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Jak widać na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych, Jensen Huang niezwłocznie powrócił do siedziby firmy Nvidia w Kalifornii, gdzie powitały go tłumy wiwatujących pracowników - opisał CNN.

Dodał, że na nagraniu widać Huanga w dużym atrium, gdzie setki pracowników wiwatują i klaszczą, a niektórzy krzyczą: "witaj z powrotem".

Powrót "króla" do Nvidii

Następnie CNN zamieścił wpis z platformy X, w którym użytkownik abir napisał: "jeśli przychodzisz po króla, lepiej nie spudłuj" i zamieścił nagranie z powitania Huanga w siedzibie Nvidii.

if you come for the king, you best not miss pic.twitter.com/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026 Rozwiń

Gavin Baker, dyrektor ds. inwestycji w Atreides Management i jeden z głównych akcjonariuszy firmy Nvidia, który naciskał na powrót Huanga, opublikował również filmy i zdjęcia z wnętrza siedziby Nvidii, pisząc, że "pracownicy Nvidii pragnęli jego powrotu bardziej niż czegokolwiek innego".

Na innych nagraniach słychać, jak Huang mówi pracownikom: - Za drugim razem będę lepszym dyrektorem generalnym.

Po odwołaniu Huang otrzymał wsparcie od wielu pracowników, a kilku z nich w publicznych wpisach wyrażało smutek z powodu odejścia. Wielu z tych samych pracowników opublikowało w poniedziałek radosne wpisy. "Jensen 2.0 LFG!!!" - napisał na platformie X Jim Fan, dyrektor ds. robotyki w firmie Nvidia.

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything.



Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board,… pic.twitter.com/rEzIGhsJsR — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026 Rozwiń

Huang wraca na stanowisko prezesa Nvidii

Firma Nvidia w poniedziałek przekazała, że przywróciła Jensena Huanga na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego ze skutkiem natychmiastowym.

Do przywrócenia Huanga dochodzi zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę. Jeszcze w ubiegły wtorek zarząd zapowiadał, że nie ma zamiaru przywracania Huanga na stanowisko.

Firma zapowiedziała, że będzie kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie związku szefa spółki z domniemaną agentką chińskich służb, do czego w poniedziałek wezwał też prezydent USA Donald Trump. Poinformowała też o sformowaniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu, w którym zasiadać będą niezależni dyrektorzy i który ma nadzorować przestrzeganie przez spółkę restrykcji na eksport zaawansowanych układów AI.

Po informacji akcje Nvidii, giganta branży półprzewodników, poszybowały w górę o 34 proc., co stanowiło największy wzrost od 2000 roku.