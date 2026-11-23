Zwrot w Nvidii. Wraca Huang
Akcje firmy Nvidia wzrosły o ponad 31 procent przed otwarciem rynku - podał Reuters.
Powrót Huanga stanowi radykalny zwrot względem stanowiska rady dyrektorów sprzed zaledwie kilku dni.
Jensen Huang wraca na stanowisko prezesa Nvidii
To właśnie Huang przekształcił Nvidię z producenta układów graficznych dla graczy w dominującego dostawcę procesorów sztucznej inteligencji, nadając kierunek pracom nad nowymi chipami, negocjując kluczowe kontrakty z klientami oraz budując relacje z Waszyngtonem.
Jak podał w komunikacie zarząd spółki, decyzję podjęto jednogłośnie po serii rozmów z Huangiem, po których "zarząd wyraził zadowolenie z jego szczerości i zdolności do kierowania firmą".
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"W procesie podejmowania decyzji zarząd otrzymał opinie od najwyższych rangą przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych i na tej podstawie jest przekonana, że przywrócenie pana Huanga na stanowisko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" - napisano w oświadczeniu. Do powrotu Huanga wzywał m.in. prezydent USA Donald Trump.
Huang ustąpił ze stanowiska 12 listopada po ujawnieniu informacji o jego romansach pozamałżeńskich - w tym o relacji z bizneswoman podejrzewaną przez amerykańskie władze o szpiegostwo na rzecz Chin, czemu Pekin stanowczo zaprzecza.
Wielki powrót Huanga po 11 dniach
Do przywrócenia Huanga dochodzi zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę. Jeszcze w ubiegły wtorek zarząd zapowiadał, że nie ma zamiaru przywracania Huanga na stanowisko.
Firma zapowiedziała, że będzie kontynuować wewnętrzne dochodzenie w sprawie związku szefa spółki z domniemaną agentką chińskich służb, do czego w poniedziałek wezwał też Trump. Poinformowała też o sformowaniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu, w którym zasiadać będą niezależni dyrektorzy i który ma nadzorować przestrzeganie przez spółkę restrykcji na eksport zaawansowanych układów AI.
Wzrosty na giełdzie
Tuż po otwarciu nowojorskiej giełdy akcje Nvidii wystrzeliły w górę, zyskując 30 proc. wartości po serii głębokich spadków w ostatnich tygodniach. Duży skok zaliczyły też ceny akcji innych firm z branży półprzewodników i AI. Nvidia stanowi fundament całej branży i ekosystemu, który w dużej mierze jest uzależniony od jej produktów, a także pożyczek i inwestycji w inne firmy.
Technologiczny indeks Nasdaq-100 wzrósł w pierwszych minutach o ponad 6 proc.
Jest to odbicie po jednym z najgorszych tygodni dla branży na Wall Street, po którym niektórzy komentatorzy mówili o początku "pękania bańki" inwestycyjnej w AI.
Media o Huangu
Do decyzji o przywróceniu Huanga dochodzi mimo kolejnych doniesień prasy o powiązaniach jego byłej kochanki Alice Huang. Według "New York Timesa" z obserwacji amerykańskiego wywiadu wynikało, że w trakcie związku z szefem Nvidii utrzymywała stały kontakt z funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ChRL, chińskiej agencji wywiadowczej. "Financial Times" donosił, że miała powiązanie z całą siecią firm przemycających układy AI do Chin, a także z kambodżańską organizacją przestępczą specjalizującą się w cyberoszustwach.
Wcześniej śledztwa wykazały, że zaawansowane chipy Nvidii trafiały do firm powiązanych z chińskim wojskiem.
Decyzja zarządu firmy została podjęta na tle konfliktu wewnątrz administracji Trumpa między ministrem finansów Scottem Bessentem i ministrem handlu Howardem Lutnickiem. Bessent, który krytykował Huanga i cały zarząd firmy za przymykanie oczu na przemyt ich produktów do Chin, oskarżał o to samo Lutnicka, z którym Huang miał dobre relacje. Wzywał też do wybrania na nowego dyrektora kogoś spoza spółki, choć już w niedzielę mówił, że Huang jest osobą spoza firmy.
Huanga i Lutnicka konsekwentnie bronił jednak Donald Trump, który nawiązał z szefem Nvidii bliskie stosunki i zainwestował też w spółkę. Według "New York Timesa" Trump ignorował informacje wywiadu mówiące o związku biznesmena z domniemaną agentką Pekinu.