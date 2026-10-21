Nowak: zaspokoimy potrzeby Stanów Zjednoczonych

Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RAMIL SITDIKOV/PAP

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9 października, po ogłoszeniu porozumienia z Trumpem w sprawie dostaw oleju napędowego na rynki światowe, Rosja zniosła nałożony przez siebie zakaz eksportu oleju napędowego. Został on wprowadzony, aby zaradzić niedoborom na rynku wewnętrznym, które powstały w wyniku ukraińskich ataków dronowych na rafinerie.

Z USA do Rosji

Nowak poinformował, że pierwszy tankowiec przewiezie 40 tys. ton paliwa. Dodał, że formalności związane z dostawą są na ukończeniu. Nie ujawnił jednak, z którego portu wyruszy statek.

- Oczywiście pojawią się kolejne dostawy. Przywódcy obu krajów osiągnęli porozumienie. Zaspokoimy potrzeby Stanów Zjednoczonych w miarę naszych możliwości - powiedział wicepremier, którego cytują rosyjskie media państwowe.

Aleksandr Nowak Źródło zdjęcia: RAMIL SITDIKOV/PAP

Trump zapowiada dostawy

Po ogłoszeniu porozumienia Donald Trump oświadczył, że Rosja natychmiast wyeksportuje 300 tys. ton oleju napędowego, czyli około 2,25 mln baryłek. W listopadzie do USA ma trafić kolejne 500 tys. ton, a niedługo później następny milion ton. Dla porównania Stany Zjednoczone eksportują około 1,5 mln baryłek oleju napędowego dziennie.

W środę Władimir Putin przyjął w Petersburgu specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Podczas rozmowy przedstawiciel Trumpa podziękował rosyjskiemu przywódcy za zniesienie ograniczeń eksportowych.

- To przykład naszej współpracy, za co chciałbym panu podziękować - powiedział Witkoff w wypowiedzi przekazanej przez telewizję.

Do porozumienia odniósł się również Putin. Oświadczył, że po jego zawarciu światowe ceny oleju napędowego spadły o 5-6 proc. Zapowiedział także, że pierwsze rosyjskie tankowce z paliwem wypłyną w ciągu dwóch lub trzech dni.