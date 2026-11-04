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Ze świata

Seria cyberataków we Francji. Straty przekraczają 100 milionów euro

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Cyberbezpieczeństwo
Cyberataki na sklepy spożywcze w kilku państwach Europy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Francja padła ofiarą serii cyberataków. Bank Credit Mutuel Arkea oznajmił w środę, że przestępcom udało się złamać ich zabezpieczenia i wykonać nieuczciwe transakcje. Zaatakowanych zostało również kilka regionalnych banków krwi.

"Incydent został już rozwiązany" - podał bank Credit Mutuel Arkea w oświadczeniu, podkreślając, że atak nie miał wpływu na aktywa klientów.

Cyberatak na bank we Francji

Po wykryciu cyberataku w banku Credit Mutuel Arkea podjęto decyzję o "czasowym zawieszeniu niektórych transakcji, aby zabezpieczyć operacje i zapobiec wszelkim nowym nieuprawnionym ruchom".

"Sumy dotknięte tym atakiem nie (…) zagrażają solidności i zdrowiu finansowemu grupy" - zapewniono. Bank podał później w komunikacie, że oszacował swoje straty z tytułu cyberataku na ponad 100 mln euro.

Hakerzy "wykorzystali własne konto w Credit Mutuel Arkea, by wykonać przelewy na konta innych podmiotów bankowych", po czym "na specjalnych platformach wymienili te pieniądze na kryptowalutę". Nie wchodzili na konta klientów - zapewnił bank.

Credit Mutuel Arkeama ma 5,8 mln klientów oraz aktywa wartości 211,5 mld euro.

Zaatakowano banki krwi

Francuskie ministerstwo zdrowia powiadomiło natomiast, że w poniedziałek zaatakowane zostały banki krwi Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa, co wpłynęło na systemy monitoringu niektórych chłodni oraz systemy kontrolne.

Jak zapewnił resort w komunikacie, sytuacja jest już pod kontrolą i nie zostały uszkodzone przechowywane w bankach krwi produkty. "Udało się utrzymać bezpieczeństwo zasobów dzięki systemom monitoringu i alarmu oraz natychmiastowemu wdrożeniu środków zapobiegawczych" - zaznaczyło ministerstwo.

Zdaniem ekspertów Francja jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych cyberatakami ze względu na atrakcyjność jej danych, ale także z powodu pewnych słabości ich ochrony.

Źródło: PAP
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Tagi:
CyberbezpieczeństwoCyberatakbankFrancja
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