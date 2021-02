180 restauracji i 117 tysięcy posiłków dla najuboższych

Akcja #TVNpomagajmysobie

Dzięki inicjatywie TVN Grupa Discovery w okresie od 14 do 24 grudnia oraz od 18 do 30 stycznia do osób najuboższych w całej Polsce trafiło łącznie 117 tysięcy ciepłych posiłków. Przygotowało je na wynos 180 restauracji, które zgłosiły się do udziału w akcji. Każdy lokal otrzymał zamówienie na kwotę 13 tys. zł brutto.