Wysoka inflacja, stopy procentowe w górę. Najnowsze prognozy

Stopy procentowe w Polsce. mBank podnosi prognozy

Bank Pekao: szczyt inflacji może wynieść 9,5 proc. w kwietniu

"W obliczu tak wysokiej presji inflacyjnej rząd może wydłużyć w czasie i rozszerzyć zasięg tarczy antyinflacyjnej, co sugerował w niedawnych wypowiedziach premier (Mateusz) Morawiecki, jednak oznacza to jedynie odroczenie w czasie nieuchronnego wyroku w postaci wzrostu cen. Co więcej, tego rodzaju działania (zwłaszcza obniżki podatków) przesuwają w czasie szczyt inflacji i wydłużają okres jej powrotu do celu NBP. W tym kontekście zejście inflacji w okolice 3,5 proc. na koniec 2023 r. staje się coraz mniej prawdopodobne. Tym samym skala podwyżek stóp procentowych będzie w 2022 r. wyższa niż do niedawna się wydawało. Nie można wykluczyć, że przyszły rok zakończymy ze stopą referencyjną w okolicach 4,00-4,50 proc." - dodano.

Bank Millennium: skutki działania tarczy antyinflacyjnej będą przejściowe

"To wyraźnie wyższa skala korekty cen niż oczekiwania ekonomistów, szczególnie jeśli chodzi o podwyżki taryfy na gaz. Jej efektem jest rewizja ścieżki inflacji na 2022 rok. Tarcza antyinflacyjna, której elementem jest m.in. obniżka stawek podatku VAT na energię elektryczną, paliwa i gaz, a także akcyzy na energię elektryczną zneutralizuje część wzrostu kosztu energii i gazu ograniczając wzrost inflacji w pierwszym kwartale 2022. Skutki jej działania będą jednak przejściowe, co oznacza, że szczyt inflacji zostanie przesunięty na drugi kwartał przyszłego roku, kiedy inflacja CPI wyniesie ok. 9 proc. rdr" - napisali analitycy Millennium.

"Według aktualnych szacunków, średnioroczna inflacja może wynieść w przyszłym roku 7,7 proc rdr, a nie 6,5 proc. rdr jak prognozowaliśmy dotychczas. Tak znaczna skala rewizji prognoz inflacji, choć wynika z czynników podażowych i niezależnych od władz monetarnych, skłania do rewizji oczekiwań co do stóp procentowych. W naszej ocenie, wyceniany obecnie przez rynki finansowe scenariusz wzrostu stopy referencyjnej do poziomu ok. 3 proc. może być niewystarczający do sprowadzenia inflacji do celu NBP w średnim okresie. W naszej ocenie, coraz poważniej należy brać pod uwagę cykl zacieśniania monetarnego, w którym stopy procentowe wzrosną do co najmniej 4 proc." - podkreślono.