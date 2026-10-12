Sery wycofane z obrotu. Spożycie "może prowadzić do choroby"
"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w 5 z 5 próbek wskazanej poniżej partii produktów" - czytamy w komunikacie GIS.
Inspektorat ostrzega, że "spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą".
Szczegóły dotyczące produktów
GIS podał, że następujące produkty zostały wycofane z obrotu:
- Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka z papryką 250 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny "Tabliczka" Wędzona 250 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny "Kukurydza" Wędzona 280 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny "Korbacz" Naturalny 1 kg,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.
- Nazwa produktu: Ser regionalny "Sietniok" Wędzony 180 g,
- Numer partii: 261.2026/M,
- Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.
Producent: Mlecz Ser Górskie Sp. z o. o. ul. ks. Juliana Łyska 7A, 34-480 Jabłonka Sprzedaż detaliczna: HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa, Beskidzka 84, 43-370 Szczyrk
Zalecenia dla konsumentów
Producent prowadzi obecnie wycofanie produktów z obrotu. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują w tej sprawie z Inspekcją Weterynaryjną oraz monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej" - zapewniono w komunikacie.
GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca inspektorat.