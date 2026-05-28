Z kraju Magdalena Gaj nową prezeską Poczty Polskiej

"Zmiany, które proponuje nam strona amerykańska są bardzo radykalne". Paweł Witkowski, dyrektor Biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej

Wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych został Sławomir Żurawski, wiceprezesem ds. sprzedaży Marek Mąkosa, a wiceprezesem ds. IT - Grzegorz Latosiński.

"Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów nie zostało rozstrzygnięte" - dodała Poczta.

Kim jest Magdalena Gaj?

Od kwietnia 2025 r. Gaj była prezesem spółki Exatel, lecz z dniem 26 maja br. została odwołana ze stanowiska, co wywołało spekulację dotyczące powierzenia jej funkcji prezesa Poczty Polskiej. Exatel to państwowy operator telekomunikacyjny, dostawca usług z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej.

W latach 2009-2011 Gaj była wiceministrem infrastruktury, a od 2011 do 2016 roku - administracji i cyfryzacji. W latach 2012-2016 była prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zarządzała także Kancelarią Prawno-Doradczą MMI Proconnect. Jest magistrem prawa, absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zmiany na szczycie spółki

Pod koniec marca z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołano Sebastiana Mikosza, co Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało "potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej sółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki". Po odwołaniu Mikosza obowiązki prezesa powierzono Sławomirowi Żurawskiemu.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany przez nią plan transformacji ma m.in. poprawić jej wynik finansowy. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniej wobec 2023 r.

W 2025 r. Poczta Polska wypracowała 469 mln zł zysku netto. Wynikał on przede wszystkim z dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu rekompensaty kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 - odpowiednio 963 i 954 mln zł. W ubiegłym roku poprawie uległ wynik sprzedażowy spółki, strata została zmniejszona o 24 proc. rdr (189 mln zł) i wyniosła -612 mln zł.

