Czy 500 plus będzie wypłacone przed świętami? Apel minister

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła się do samorządów, by wypłaciły świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne, w tym 500 plus, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. - Okres przygotowań do świąt, chociaż zwykle radosny, wiąże się ze sporymi wydatkami - podkreśliła.

500 plus w grudniu 2020 roku

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że dla wielu rodzin świadczenia takie jak 500 plus, ale też np. świadczenia rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego, stanowią ważną część domowego budżetu.

- Szczególnie wyraźnie widać to w czasie pandemii. Dlatego zwróciłam się do gmin o sprawną wypłatę tych świadczeń jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - przekazała minister Maląg.

500 plus przed świętami - środki na świadczenie

Zapewniła, że rząd zabezpieczył środki finansowe na świadczenia w wysokości zgłoszonej przez urzędy. - Jestem przekonana, że wszystkim nam zależy, by polskie rodziny mogły przeżywać ten wyjątkowy czas godnie i spokojnie. Dlatego serdecznie proszę o życzliwość i podjęcie działań umożliwiających w państwa miastach i gminach wypłacenie świadczeń jak najszybciej – tak, aby przed świętami Bożego Narodzenia mogły trafić do rodzin - zwróciła się w apelu do samorządów minister Maląg.

Środki na program Rodzina 500 plus pochodzą z budżetu centralnego, jednak to samorządy zajmują się przyjmowaniem wniosków i dystrybucją świadczeń.

500 plus w 2021 roku

W 2020 roku, wyjątkowo, rodzice nie musieli składać wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus. Trzeba to będzie jednak zrobić w przyszłym roku.

Okres świadczeniowy obowiązujący w przypadku programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Aby otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek: przez internet od 1 lutego 2021 roku, a drogą tradycyjną, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty – od 1 kwietnia. W 2019 roku wnioski były składane od 1 lipca (przez internet) lub od 1 sierpnia (drogą tradycyjną).

Każdy, kto chce online złożyć wniosek o 500 plus, może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

Program 500 plus

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W ramach programu wprowadzono trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie skutkuje przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Pod koniec listopada minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że od początku funkcjonowania programu Rodzina 500 plus do rodzin przekazano ponad 127 mld zł. Wsparcie w ramach tego programu trafiło do 6,5 mln dzieci.

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes