Klienci Vectry bez dostępu do usług
"Obecne problemy wynikają z uszkodzenia światłowodów zewnętrznego operatora infrastruktury, z którego sieci korzystamy na południu Polski" - wyjaśniła Vectra w serwisie Facebook.
Firma zaznaczyła, że "zespoły techniczne już pracują nad naprawą, dlatego postaramy się jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie usług".
Awaria w Vectrze
Z informacji dostępnych na portalu Downdetector, na którym zgłaszane są problemy ze stronami internetowymi lub serwisami, wynikało, że awaria dotyczy użytkowników w całej Polsce.
Według serwisu Downdetector awaria rozpoczęła się w środę tuż po godz. 14.00.
Vectra jest polskim operatorem kablowym i dostawcą dostępu do programów telewizyjnych w wersji analogowej i cyfrowej, tradycyjnego i bezprzewodowego szerokopasmowego Internetu oraz telefonii stacjonarnej za pośrednictwem jednego gniazda abonenckiego.