Tech "Zostało to w dużej mierze wymuszone przez Trumpa" Paulina Karpińska |

Zuber o powrocie Huanga na stanowisko prezesa Nvidii Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TIERNEY L. CROSS / POOL

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Firma Nvidia przekazała w poniedziałek, że po 11 dniach Jensen Huang wraca na stanowisko prezesa. Huang zrezygnował po doniesieniach o kilku romansach, przede wszystkim z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz chińskich służb oraz o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę.

- Sytuacja jest trochę kuriozalna - skomentował na antenie TVN24 BiS Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, wykładowca w Akademii WSB.

Zuber o spekulacjach wokół Nvidii

Zuber podkreślił, że w nocy z soboty na niedzielę pojawiły się kolejne informacje pogłębiające podejrzenia dotyczące chińskich powiązań kochanki Huanga, Alice Huang. - Mieliśmy kolejne informacje, że raczej to w drugą stronę poszło - powiedział ekonomista.

- Po drugie, sytuacja jest też ciekawa z punktu widzenia właśnie tych zmian, które widzimy w notowaniach Nvidii - stwierdził.

Reuters podał, że akcje firmy Nvidia przed otwarciem rynku, wzrosły o ponad 31 procent. - Ktoś, kto o tym wiedział, o tych przetasowaniach i oczywiście o odwołaniu, i teraz o rezygnacji, i o ponownym powołaniu, no to oczywiście gigantyczne pieniądze, potencjalnie, może zarobić - podkreślił.

- My tu mówimy o firmie, która nie jest warta kilkadziesiąt milionów dolarów, tylko o firmie, która jest warta biliony - powiedział, dodając, że "mówimy tutaj o potencjalnie potężnych pieniądzach zaangażowanych w tego typu spekulacje".

Zuber zwrócił także uwagę, że zaawansowane procesory pamięci przez ostatnie dwa lata trafiały do Chin, choć nie powinny. Jak podkreślił, ten okres był kluczowy, bo w tym czasie bardzo szybko rozwijała się sztuczna inteligencja.

- Chińczycy nie są w stanie ich produkować. Mamy duże wątpliwości, czy są w stanie produkować procesory na poziomie siedmiu nanometrów. Tymczasem TSMC, największy producent i najważniejszy producent na świecie, produkuje już w technologii dwa nanometry - podkreślił.

Przypomniał także, że w minionym tygodniu rada nadzorcza Nvidii głosem kilku swoich członków stanowczo wykluczyła powrót Huanga do firmy. - Bardzo słabo to wygląda moim zdaniem - ocenił.

Zuber o Huangu

- Zostało to w dużej mierze wymuszone przez Trumpa - stwierdził Zuber.

Dodał, że Huang to dla Nvidii ktoś więcej niż prezes. - To jest człowiek, który jest technologiczny, czyli jego rola w firmie jest znacznie bardziej daleko idąca niż tylko kwestie zarządzania - podkreślił.

Przypomniał, że już w 2013 roku, na długo przed pojawieniem się ChatGPT pod koniec 2022 roku, Huang skierował niemal wszystkie siły firmy na rozwój procesorów graficznych, czyli układów zdolnych wykonywać wiele operacji naraz.

- Więc to jest człowiek, któremu Nvidia dzisiaj naprawdę bardzo wiele zawdzięcza, także jeżeli chodzi o kwestie technologiczne - podsumował.

Sobierajski o Huangu

Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji XTB, ocenił na antenie TVN24 BiS, że Huang "tak naprawdę jest twarzą Nvidii".

- On stworzył tę firmę. On przez ponad 30 lat był jej szefem i to tak naprawdę on był mózgiem całej Nvidii - powiedział.

- To on skutecznie nas przekonał o tym, że procesory do sztucznej inteligencji, które tworzy Nvidia, są najlepsze, i to on tak naprawdę zapoczątkował całą tę hossę technologiczną w tym momencie - powiedział.

Analityk podkreślił, że inwestorzy na Wall Street od kilku tygodni są coraz bardziej pesymistyczni wobec spółek technologicznych, zwłaszcza producentów półprzewodników.

- Mieliśmy kilka takich symptomów, kilka takich powodów, dlaczego Nvidia i akcje spółek technologicznych mocno traciły. Inwestorzy bardzo głośno mówili o tym, że są w stanie wybaczyć zdradę małżeńską, jakiej dopuści się Hung. Problem była oczywiście kobieta, z którą Huang dopuścił się tej zdrady. A według wielu doniesień medialnych był to chiński szpieg - podkreślił Sobierajski.

- I właśnie tutaj też pokazuje pewien paradoks tak naprawdę, ponieważ zakaz eksportu najnowszych chipów Nvidii obowiązuje od kilku lat. Huang w tym roku i w zeszłym dosyć wyraźnie komunikował to, że te sankcje powinny zostać zdjęte i rozwiązania Nvidii powinny trafiać na rynek chiński. Więc to jest jedno takie zastanawiające w tym momencie pytanie, czy faktycznie Huang nie był świadomy do końca politycznych powiązań wywiadowczych swojej partnerki - stwierdził.

Dlaczego Huang wrócił do Nvidii

Ekonomista podkreślił, że całą sprawę trzeba widzieć na tle technologicznej zimnej wojny między USA a Chinami.

- Pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone wygrywają głównie dzięki wysiłkom Nvidii, która produkuje w tym momencie najbardziej efektywne procesory służące i do rozbudowy centrów danych, jak również szkolenia modeli językowych - zauważył Sobierajski.

Podkreślił, że "Huang w oczach wielu tak naprawdę jest ojcem tego sukcesu" i właśnie w tym można doszukiwać się powodów, dlaczego Huang ponownie objął stanowisko prezesa Nvidii.

- Według niektórych jest on potrzebny, żeby dalej prowadzić Nvidię ku kolejnym kwartałom i żeby rozwijać dalej firmę, tak jak rozwijała się do tej pory - dodał.

- Pewnie z dużą pomocą Donalda Trumpa, który również wywierał presję na radę nadzorczą, żeby tak się stało - skwitował.