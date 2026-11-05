Tech Ważna deklaracja z OpenAI. To może być przełomowy moment dla spółki Oprac. Jan Sowa |

Agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony australijskiego rządu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Myślę, że tak - odpowiedział Brockman na pytanie, czy OpenAI będzie gotowe do debiutu giełdowego w przyszłym roku. Współzałożyciiel wypowiedział się w środę podczas konferencji technologicznej "The Wall Street Journal" w kalifornijskiej Napa.

OpenAI zwiększa sprzedaż

Brockman powiedział, że OpenAI rozwija sprzedaż usług dla przedsiębiorstw i konkuruje o klientów biznesowych między innymi z Anthropic. Firma promuje w tym segmencie m.in. agenta Codex.

Nie podano, jaka dokładnie część przychodów OpenAI pochodzi od klientów biznesowych ani ile wynoszą całkowite przychody spółki.

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Anthropic, jeden z głównych konkurentów OpenAI na rynku sztucznej inteligencji, złożył pod koniec października dokumenty potrzebne do wejścia na giełdę. Akcje spółki mogą zacząć być notowane na Nasdaq już 16 listopada.

Reuters informował wcześniej, że OpenAI chce przyspieszyć pozyskiwanie finansowania i wykorzystać szybki rozwój działalności. Firma wcześniej odłożyła plany związane z debiutem giełdowym.