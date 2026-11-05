Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"
Siltronic, producent krzemowych wafli wykorzystywanych do produkcji półprzewodników, po raz drugi w tym roku podniósł prognozę rocznej sprzedaży. Firma wskazała na rosnący popyt na swoje produkty.
Producenci kierują chipy tam, gdzie zarobią najwięcej
Michael Heckmeier, prezes Siltronic, powiedział Reutersowi, że silny popyt na układy związane ze sztuczną inteligencją skłania producentów do przeznaczania na nią większej części dostaw. W efekcie mniej chipów może trafiać do innych zastosowań.
- To nie jest tak, że AI równoważy pewne słabości. Raczej to AI powoduje pewne osłabienie - powiedział Heckmeier.
Dodał, że gdy klienci firmy mogą wybierać między różnymi rynkami, kierują układy tam, gdzie mogą uzyskać najlepszą cenę. Jak ocenił, największymi możliwościami finansowymi dysponują firmy rozwijające AI, szczególnie najwięksi dostawcy usług chmurowych, określani jako hiperskalerzy.
Serwery AI potrzebują więcej krzemu
Wpływ boomu na AI wykracza poza rosnącą liczbę serwerów. Według Heckmeiera farmy serwerów AI zużywają około trzy do czterech razy więcej powierzchni krzemowej niż tradycyjne serwery. Zwiększa to popyt na zaawansowane wafle wykorzystywane do produkcji chipów.
Prezes Siltronic zaznaczył, że ewentualne osłabienie popytu na AI nie musi oznaczać zatrzymania wzrostu całej branży. W takim scenariuszu część dostępnych mocy produkcyjnych mogłaby zostać ponownie skierowana do produkcji układów dla smartfonów, komputerów i innych segmentów, gdzie - według niego - podstawowy popyt pozostaje solidny.