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Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: mpohodzhay/Shutterstock
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Rozwój sztucznej inteligencji zwiększa popyt na układy wykorzystywane w centrach danych. Producenci kierują tam coraz większą część dostaw, co może ograniczać dostępność chipów dla innych branż, w tym producentów smartfonów i komputerów - ocenia szef Siltronic.

Siltronic, producent krzemowych wafli wykorzystywanych do produkcji półprzewodników, po raz drugi w tym roku podniósł prognozę rocznej sprzedaży. Firma wskazała na rosnący popyt na swoje produkty.

Producenci kierują chipy tam, gdzie zarobią najwięcej

Michael Heckmeier, prezes Siltronic, powiedział Reutersowi, że silny popyt na układy związane ze sztuczną inteligencją skłania producentów do przeznaczania na nią większej części dostaw. W efekcie mniej chipów może trafiać do innych zastosowań.

- To nie jest tak, że AI równoważy pewne słabości. Raczej to AI powoduje pewne osłabienie - powiedział Heckmeier.

Dodał, że gdy klienci firmy mogą wybierać między różnymi rynkami, kierują układy tam, gdzie mogą uzyskać najlepszą cenę. Jak ocenił, największymi możliwościami finansowymi dysponują firmy rozwijające AI, szczególnie najwięksi dostawcy usług chmurowych, określani jako hiperskalerzy.

Serwery AI potrzebują więcej krzemu

Wpływ boomu na AI wykracza poza rosnącą liczbę serwerów. Według Heckmeiera farmy serwerów AI zużywają około trzy do czterech razy więcej powierzchni krzemowej niż tradycyjne serwery. Zwiększa to popyt na zaawansowane wafle wykorzystywane do produkcji chipów.

Prezes Siltronic zaznaczył, że ewentualne osłabienie popytu na AI nie musi oznaczać zatrzymania wzrostu całej branży. W takim scenariuszu część dostępnych mocy produkcyjnych mogłaby zostać ponownie skierowana do produkcji układów dla smartfonów, komputerów i innych segmentów, gdzie - według niego - podstawowy popyt pozostaje solidny.

Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencja
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