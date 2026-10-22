"Zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji"
"Ten tydzień obfituje w krytyczne podatności, które mogą dotknąć dużą część użytkowników internetu" - przekazał CERT Polska w serwisie X. Eksperci wskazali trzy zagrożenia, o których informowali w czwartek od rana.
Z kolei CSIRT KNF zaapelował do organizacji o sprawdzenie wykorzystywanych rozwiązań i niezwłoczne wdrożenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. "Krytyczne podatności w popularnych usługach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji" - napisał w mediach społecznościowych.
Krytyczne podatności w GitLabie i Fortinet
Pierwsze ostrzeżenie CERT Polska dotyczy luk w GitLabie, które pozwalają między innymi na zdalne wykonanie kodu na serwerze bez konieczności uwierzytelnienia. Problem obejmuje podatne wersje GitLab CE i EE z gałęzi 18.11 oraz 19.0-19.5. Eksperci zalecają niezwłoczną instalację aktualizacji, które usuwają wskazane podatności.
Drugi komunikat dotyczy produktów Fortinet, w tym FortiOS, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiMail i FortiAuthenticator. CERT Polska zaleca pilną instalację poprawek, w pierwszej kolejności na urządzeniach dostępnych z internetu. Jeżeli aktualizacja nie jest od razu możliwa, administratorzy powinni ograniczyć dostęp do paneli zarządzania, najlepiej wyłączyć go z sieci zewnętrznych, oraz wymusić uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
Problemy z certyfikatami eMudhra
Trzecie ostrzeżenie dotyczy utraty poufności kluczy prywatnych urzędów certyfikacji eMudhra (emSign). Błąd w procesie ich generowania umożliwił odtworzenie kluczy na podstawie publicznie dostępnych certyfikatów. Według CERT Polska cyberprzestępcy mogą dzięki temu wystawiać fałszywe certyfikaty dla dowolnych domen, a po przechwyceniu lub przekierowaniu ruchu sieciowego kraść bądź modyfikować dane, jeżeli aplikacja zaakceptuje taki certyfikat. Możliwe jest również podpisywanie złośliwego oprogramowania.
Certyfikaty objęte incydentem unieważniono, a dostawcy głównych przeglądarek wdrożyli odpowiednie blokady. Zagrożone mogą jednak pozostawać między innymi nieaktualizowane środowiska aplikacyjne, kontenery Docker i urządzenia działające offline. CERT Polska zaleca aktualizację oprogramowania oraz magazynów zaufanych certyfikatów i sprawdzenie, czy aplikacje odrzucają unieważnione certyfikaty.
CSIRT KNF wskazuje nowe narzędzie
CSIRT KNF zachęca podmioty rynku finansowego do korzystania z nowego modułu "Podatności w używanych technologiach", dostępnego w serwisie moje.cert.pl.
Narzędzie pozwala otrzymywać powiadomienia o nowo wykrytych lukach, które mogą dotyczyć oprogramowania wykorzystywanego w konkretnej organizacji. Eksperci podkreślają, że spersonalizowane alerty ułatwiają ocenę zagrożeń i ustalenie kolejności działań naprawczych. Można również korzystać z powiadomień e-mail o wybranych kategoriach zagrożeń oraz kanału RSS.