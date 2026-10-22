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"Zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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CERT Polska ostrzega przed krytycznymi podatnościami w GitLabie i produktach Fortinet oraz problemami z certyfikatami eMudhra. Zagrożenia mogą dotyczyć wielu organizacji. Wśród możliwych konsekwencji eksperci wymieniają zdalne wykonanie kodu na serwerze, kradzież danych i podszywanie się pod zaufane strony internetowe.

"Ten tydzień obfituje w krytyczne podatności, które mogą dotknąć dużą część użytkowników internetu" - przekazał CERT Polska w serwisie X. Eksperci wskazali trzy zagrożenia, o których informowali w czwartek od rana.

Z kolei CSIRT KNF zaapelował do organizacji o sprawdzenie wykorzystywanych rozwiązań i niezwłoczne wdrożenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. "Krytyczne podatności w popularnych usługach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji" - napisał w mediach społecznościowych.

Krytyczne podatności w GitLabie i Fortinet

Pierwsze ostrzeżenie CERT Polska dotyczy luk w GitLabie, które pozwalają między innymi na zdalne wykonanie kodu na serwerze bez konieczności uwierzytelnienia. Problem obejmuje podatne wersje GitLab CE i EE z gałęzi 18.11 oraz 19.0-19.5. Eksperci zalecają niezwłoczną instalację aktualizacji, które usuwają wskazane podatności.

Drugi komunikat dotyczy produktów Fortinet, w tym FortiOS, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiMail i FortiAuthenticator. CERT Polska zaleca pilną instalację poprawek, w pierwszej kolejności na urządzeniach dostępnych z internetu. Jeżeli aktualizacja nie jest od razu możliwa, administratorzy powinni ograniczyć dostęp do paneli zarządzania, najlepiej wyłączyć go z sieci zewnętrznych, oraz wymusić uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Problemy z certyfikatami eMudhra

Trzecie ostrzeżenie dotyczy utraty poufności kluczy prywatnych urzędów certyfikacji eMudhra (emSign). Błąd w procesie ich generowania umożliwił odtworzenie kluczy na podstawie publicznie dostępnych certyfikatów. Według CERT Polska cyberprzestępcy mogą dzięki temu wystawiać fałszywe certyfikaty dla dowolnych domen, a po przechwyceniu lub przekierowaniu ruchu sieciowego kraść bądź modyfikować dane, jeżeli aplikacja zaakceptuje taki certyfikat. Możliwe jest również podpisywanie złośliwego oprogramowania.

Certyfikaty objęte incydentem unieważniono, a dostawcy głównych przeglądarek wdrożyli odpowiednie blokady. Zagrożone mogą jednak pozostawać między innymi nieaktualizowane środowiska aplikacyjne, kontenery Docker i urządzenia działające offline. CERT Polska zaleca aktualizację oprogramowania oraz magazynów zaufanych certyfikatów i sprawdzenie, czy aplikacje odrzucają unieważnione certyfikaty.

CSIRT KNF wskazuje nowe narzędzie

CSIRT KNF zachęca podmioty rynku finansowego do korzystania z nowego modułu "Podatności w używanych technologiach", dostępnego w serwisie moje.cert.pl.

Narzędzie pozwala otrzymywać powiadomienia o nowo wykrytych lukach, które mogą dotyczyć oprogramowania wykorzystywanego w konkretnej organizacji. Eksperci podkreślają, że spersonalizowane alerty ułatwiają ocenę zagrożeń i ustalenie kolejności działań naprawczych. Można również korzystać z powiadomień e-mail o wybranych kategoriach zagrożeń oraz kanału RSS.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CERT PolskaCyberbezpieczeństwoTechnologia
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