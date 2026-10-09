Fałszywe SMS-y o mandacie. Oszuści podszywają się pod rządową aplikację
SMS informuje o konieczności sprawdzenia statusu mandatu. Po kliknięciu linku użytkownik trafia na stronę, która prosi między innymi o podanie danych teleadresowych i informacji z karty płatniczej.
Jak działa oszustwo?
Wprowadzenie tych informacji może skutkować:
- kradzieżą pieniędzy z konta bankowego,
- wykonaniem nieautoryzowanych transakcji,
- wykorzystaniem danych do kolejnych prób oszustwa.
- Przestępcy często wywierają presję czasu i straszą dodatkowymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi, żeby skłonić ofiarę do szybkiego działania - ostrzega Karolina Kmak, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa.
Co zrobić po otrzymaniu podejrzanego SMS-a?
Jeśli dostaniesz taką wiadomość, nie klikaj linku ani nie podawaj danych na wskazanej stronie. Zastosuj się do poniższych zaleceń:
- Nie odpowiadaj na SMS-a i nie dzwoń na numer nadawcy.
- Zablokuj numer, z którego przyszła wiadomość.
- Usuń SMS-a.
Co zrobić, jeśli podałeś dane?
Jeśli wpisałeś dane karty na fałszywej stronie, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem. Sprawdź też historię operacji na koncie i zwracaj uwagę na kolejne próby kontaktu:
- Wyzeruj limity transakcji na karcie i ją zastrzeż.
- Sprawdź historię operacji na koncie.
- Zachowaj ostrożność wobec wiadomości i połączeń od nieznanych nadawców. Mogą być próbą wyłudzenia danych.