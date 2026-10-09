Tech Fałszywe SMS-y o mandacie. Oszuści podszywają się pod rządową aplikację Oprac. Jan Sowa |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24

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SMS informuje o konieczności sprawdzenia statusu mandatu. Po kliknięciu linku użytkownik trafia na stronę, która prosi między innymi o podanie danych teleadresowych i informacji z karty płatniczej.

Jak działa oszustwo?

Wprowadzenie tych informacji może skutkować:

kradzieżą pieniędzy z konta bankowego,

wykonaniem nieautoryzowanych transakcji,

wykorzystaniem danych do kolejnych prób oszustwa.

- Przestępcy często wywierają presję czasu i straszą dodatkowymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi, żeby skłonić ofiarę do szybkiego działania - ostrzega Karolina Kmak, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa.

Fałszywa wiadomość Źródło zdjęcia: Cyber Rescue

Co zrobić po otrzymaniu podejrzanego SMS-a?

Jeśli dostaniesz taką wiadomość, nie klikaj linku ani nie podawaj danych na wskazanej stronie. Zastosuj się do poniższych zaleceń:

Nie odpowiadaj na SMS-a i nie dzwoń na numer nadawcy.

Zablokuj numer, z którego przyszła wiadomość.

Usuń SMS-a.

Co zrobić, jeśli podałeś dane?

Jeśli wpisałeś dane karty na fałszywej stronie, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem. Sprawdź też historię operacji na koncie i zwracaj uwagę na kolejne próby kontaktu:

Wyzeruj limity transakcji na karcie i ją zastrzeż.

Sprawdź historię operacji na koncie.

Zachowaj ostrożność wobec wiadomości i połączeń od nieznanych nadawców. Mogą być próbą wyłudzenia danych.