Elon Musk pokazał "Odyseję" stworzoną przez AI. Jest pierwszy odcinek
Musk zapowiadał, że cały film powstanie przed końcem 2026 roku. Za opublikowany właśnie projekt odpowiadają Grok Imagine, Wonder Studios oraz reżyser Dev Walker. Zarówno studio, jak i Walker specjalizują się w produkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję.
We wpisie zapowiadającym premierę pierwszego odcinka nie podano jednak żadnych dodatkowych informacji dotyczących dalszych planów ani terminu udostępnienia pełnometrażowej wersji filmu.
Musk krytykował film Nolana
Projekt powstał po tym, jak Musk krytykował "Odyseję" w reżyserii Christophera Nolana. Przed premierą filmu miliarder atakował przede wszystkim decyzje dotyczące obsady, w której znaleźli się Elliot Page jako Sinon oraz Lupita Nyong'o jako Helena Trojańska.
Musk twierdził, że Nolan dobrał aktorów w taki sposób, by spełnić wymogi Akademii dotyczące reprezentacji i różnorodności. W marcu nazwał reżysera "rasistą wymierzonym w białych" i zarzucił mu, że zatrudnił Nyong'o wyłącznie z myślą o zdobywaniu nagród.
Reżyser "Doktora Strange'a" odpowiada Muskowi
Pomysł stworzenia przez AI własnej wersji "Odysei" spotkał się również z krytyką ze strony przedstawicieli branży filmowej. Jednym z nich był Scott Derrickson, reżyser "Doktora Strange'a" i "Czarnego telefonu".
Derrickson zwrócił się do Muska w komentarzu na platformie X. Zarzucił mu brak wiedzy o kinie i stwierdził, że miliarder przestał czytać książki po dwudziestce. Dodał również, że opinie Muska na temat sztuki są "bezwartościowe".