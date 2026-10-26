Tech Elon Musk pokazał "Odyseję" stworzoną przez AI. Jest pierwszy odcinek Oprac. Jan Sowa |

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos Źródło zdj. gł.: Grok

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Musk zapowiadał, że cały film powstanie przed końcem 2026 roku. Za opublikowany właśnie projekt odpowiadają Grok Imagine, Wonder Studios oraz reżyser Dev Walker. Zarówno studio, jak i Walker specjalizują się w produkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

We wpisie zapowiadającym premierę pierwszego odcinka nie podano jednak żadnych dodatkowych informacji dotyczących dalszych planów ani terminu udostępnienia pełnometrażowej wersji filmu.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026 Rozwiń

Musk krytykował film Nolana

Projekt powstał po tym, jak Musk krytykował "Odyseję" w reżyserii Christophera Nolana. Przed premierą filmu miliarder atakował przede wszystkim decyzje dotyczące obsady, w której znaleźli się Elliot Page jako Sinon oraz Lupita Nyong'o jako Helena Trojańska.

Musk twierdził, że Nolan dobrał aktorów w taki sposób, by spełnić wymogi Akademii dotyczące reprezentacji i różnorodności. W marcu nazwał reżysera "rasistą wymierzonym w białych" i zarzucił mu, że zatrudnił Nyong'o wyłącznie z myślą o zdobywaniu nagród.

Reżyser "Doktora Strange'a" odpowiada Muskowi

Pomysł stworzenia przez AI własnej wersji "Odysei" spotkał się również z krytyką ze strony przedstawicieli branży filmowej. Jednym z nich był Scott Derrickson, reżyser "Doktora Strange'a" i "Czarnego telefonu".

Derrickson zwrócił się do Muska w komentarzu na platformie X. Zarzucił mu brak wiedzy o kinie i stwierdził, że miliarder przestał czytać książki po dwudziestce. Dodał również, że opinie Muska na temat sztuki są "bezwartościowe".