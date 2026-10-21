Tech Pentagon wesprze produkcję czipów. "Bardzo, bardzo duża inwestycja" Oprac. Alicja Skiba |

Trump: Rosja jest w porządku wobec Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Keith J Finks/Shutterstock

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Trump nazwał to przedsięwzięcie "bardzo, bardzo dużą inwestycją". Nie podał jednak kiedy, ani w jaki sposób inwestycja resortu obrony zostanie zrealizowana.

Skażenie wody w Karolinie Północnej

Stacja ABC News podkreśliła, że Trump odniósł się w ten sposób do sytuacji w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Camp Lejeune w Karolinie Północnej. W latach 1948-2008 doszło tam do skażenia wody pitnej substancjami rakotwórczymi, co negatywnie wpłynęło na zdrowie stacjonujących tam żołnierzy i ich rodzin.

Jeszcze przed wystąpieniem prezydenta minister handlu Howard Lutnick ogłosił, że belgijska firma Sibelco, która zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem minerałów przemysłowych, planuje zainwestować kilkaset milionów dolarów w budowę zakładu produkcyjnego w Karolinie Północnej.

- Firma Sibelco ogłasza dziś budowę zakładu produkującego krzem, a konkretnie kwarc, który stanowi podstawowy surowiec do wytwarzania półprzewodników - wyjaśnił Lutnick.

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Działania przedwyborcze

Według ABC News zapowiedzi inwestycji i wypłat odszkodowań, przedstawione przez Trumpa i Lutnicka na dwa tygodnie przed wyborami środka kadencji, są postrzegane jako działania "skrojone pod konkretny region" i mają na celu pozyskanie głosów wyborców w sytuacji, gdy perspektywy Partii Republikańskiej w nadchodzącym głosowaniu nie wyglądają najlepiej.