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Kolejne stany w USA pozwały OpenAI. "Szkodzi dzieciom i okłamuje mieszkańców"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
OpenAI
Agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony australijskiego rządu
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Osiem stanów USA pozwało OpenAI, zarzucając firmie, że ChatGPT może zagrażać użytkownikom, w tym dzieciom, a spółka wprowadza rodziców w błąd w kwestii bezpieczeństwa chatbota. Firma odpowiada, że rozwija zabezpieczenia i współpracuje z władzami stanowymi nad rozwiązaniami dla całej branży.

Pozwy przeciwko OpenAI złożyły osobno w sądach stanowych:

  • Iowa,
  • Kansas,
  • Nebraska,
  • Wirginia Zachodnia,
  • Arkansas,
  • Arizona,
  • Idaho,
  • Montana.

Prokurator generalna Iowa Brenna Bird poinformowała, że jej pozew ma na celu dochodzenie praw mieszkańców stanu, którzy mieli ucierpieć wskutek działań OpenAI.

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Stany zarzucają OpenAI udzielanie niebezpiecznych odpowiedzi

Bird zarzuciła OpenAI, że firma zapewnia o bezpieczeństwie ChatGPT, choć chatbot ma, według niej, udzielać niebezpiecznych porad medycznych, zachęcać do krzywdzenia innych i przekazywać instrukcje dotyczące samobójstwa.

- OpenAI szkodzi dzieciom i okłamuje mieszkańców Iowa - powiedziała prokurator generalna. Zarzuciła też firmie, że ChatGPT zachowuje się jak "fałszywy przyjaciel" użytkownika. Są to zarzuty przedstawione w pozwie. O ich zasadności rozstrzygnie sąd.

OpenAI wskazuje na zabezpieczenia

Rzecznik OpenAI Drew Pusateri przekazał, że firma wprowadziła zabezpieczenia dostosowane do wieku użytkowników. Według niego wielu innych dostawców narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję nie oferuje podobnych rozwiązań.

- Żaden system nie może być doskonały. Będziemy nadal współpracować z ekspertami i rozwijać zabezpieczenia, takie jak kontrola rodzicielska, przypomnienia o przerwach i ochrona modeli dostosowana do wieku, które są już dostępne - powiedział Pusateri.

Dodał, że OpenAI współpracuje z władzami stanowymi nad rozwiązaniami, które miałyby objąć całą branżę sztucznej inteligencji.

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OpenAI pod presją w sprawie bezpieczeństwa

Firma mierzy się również z innymi pozwami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników. W pozwach dotyczących bezprawnego spowodowania śmierci rodziny użytkowników zarzucają ChatGPT pogłębianie szkodliwych urojeń, a w niektórych przypadkach wiążą działanie chatbota z samobójstwami. Są to zarzuty powodów, a nie ustalenia sądów. CNBC opisywało wcześniej jeden z takich przypadków.

W czerwcu pozew przeciwko OpenAI złożył także prokurator generalny Florydy James Uthmeier. Zarzucił firmie, że świadomie udostępniła produkt, który może stanowić zagrożenie dla użytkowników.

W sierpniu OpenAI uruchomiło usługę ChatGPT for Teens przeznaczoną dla nastolatków. Firma zapowiadała, że ma ona oferować funkcje edukacyjne oraz zabezpieczenia ograniczające kontakt z treściami nieodpowiednimi dla wieku. OpenAI podkreślało w komunikacie, że dostęp nastolatków do AI powinien uwzględniać ich etap rozwoju.

Źródło: CNBC
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Tagi:
TechnologiaOpenAIChatGPTUSAAISztuczna inteligencja
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