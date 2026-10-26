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Cyberataki mogą sparaliżować usługi. Są nowe zalecenia resortu

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Krzysztof Gawkowski
Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło
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Dostawcy internetu mają lepiej zabezpieczać swoje sieci przed cyberatakami i przygotować się na sytuacje, w których mogą one zakłócić działanie usług. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło zalecenia, które mają im w tym pomóc.

"Atak typu DDoS to jedna z najczęściej spotykanych form cyberataków, której celem jest uniemożliwienie działania usług dostępnych w Internecie" - czytamy w zaktualizowanych rekomendacjach dotyczących ochrony dostawców usług internetowych (ISP), opublikowanych przez Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Jak wyjaśnił resort cyfryzacji w serwisie X, dokument ten został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z UKE i CSIRT NASK i zawiera zalecenia, które pomagają zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa i ograniczać skutki cyberataków.

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to cyberatak, którego celem jest przeciążenie strony, serwera lub usługi tak dużą liczbą zapytań, aby przestała działać albo stała się niedostępna dla użytkowników.

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Te cyberataki stanowią największe zagrożenie

Najbardziej dotkliwe dla operatorów ISP rodzaje ataków DDoS, jak wynika z rekomendacji, to ataki wolumetryczne (volumetric attacks). Ich celem jest zajęcie całej przepustowości łącza (np. UDP Flood), a także ataki na protokoły (Protocol attacks), które skupiają się na przeciążeniu zasobów urządzeń sieciowych (np. SYN ACK flood).

Autorzy dokumentu zalecili, by najpierw ocenić ryzyko, a następnie dobrać do niego odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Przy ich wyborze należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • dostępne rozwiązania,
  • koszty ich wdrożenia,
  • wielkość podmiotu,
  • prawdopodobieństwo i możliwe skutki incydentów.

Dostawcy internetu powinni również inwestować w cyberbezpieczeństwo, aby ograniczać skutki zagrożeń i zapewnić ciągłość działania.

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Jak się uchronić

Według resorty cyfryzacji, na wypadek ataku DDoS operatorzy powinni mieć gotowe procedury działania, regularnie je sprawdzać i aktualizować. Powinni też testować swoją infrastrukturę, aby upewnić się, że zastosowane zabezpieczenia rzeczywiście działają.

Zaleca również stosowanie rozwiązań, które pozwalają ograniczyć lub całkowicie zablokować podejrzany ruch w sieci podczas ataku. Konkretne zabezpieczenia powinny być dostosowane do możliwości technicznych i specyfiki sieci danego operatora.

Dodatkowo dostęp do systemów służących do zarządzania siecią powinien być ściśle chroniony i ograniczony tylko do zaufanych urządzeń. Autorzy dokumentu rekomendują również wymianę przestarzałego sprzętu sieciowego na urządzenia, które nadal są wspierane przez producentów i otrzymują aktualizacje, w tym poprawki bezpieczeństwa.

Źródło: PAP
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Tagi:
Cyberbezpieczeństwoministerstwo cyfryzacjiKrzysztof Gawkowski
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