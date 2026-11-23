Pieniądze Zmiany w handlu akcjami. Nowy plan rządu Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w handlu akcjami - propozycja rządu

"W projekcie ustawy proponuje się: wprowadzenie możliwości zinstytucjonalizowanego obrotu częściami ułamkowymi akcji przez zdefiniowanie w ustawie o obrocie akcji wspólnych oraz części ułamkowych akcji jako przedmiotu obrotu firm inwestycyjnych i ich klientów, a także wprowadzenie kont depozytowych akcji wspólnych, rachunków akcji wspólnych oraz ewidencji części ułamkowych akcji jako infrastruktury dla obrotu częściami ułamkowymi akcji" - czytamy w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma w tym względzie uporządkować "sytuację prawną dotyczącą obrotu ułamkowymi częściami akcji na rynku krajowym, nie ingerując przy tym w cywilnoprawne zasady obrotu częściami ułamkowymi akcji, ukształtowane obecnie w kodeksie cywilnym".

Zmiany w zakresie doradztwa finansowego

W założeniach projektu znalazły się także propozycje zmian w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego. MF chce rozszerzenia zakresu "instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń o wszystkie zbywalne papiery wartościowe".

Poza tym MF proponuje zniesienie zasady, że usługi doradztwa inwestycyjnego mogą być świadczone wyłącznie nieodpłatnie, co umożliwi dystrybutorom tych informacji pobieranie opłat od klientów. MF chce także "usunięcia obligatoryjnej subsydiarności usługi doradztwa inwestycyjnego od usług pośrednictwa w zbywaniu lub odkupywaniu danych jednostek lub tytułów uczestnictwa, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnie funkcjonującego modelu".

"W efekcie proponowanych zmian przewiduje się rozwój usług niezależnego doradztwa inwestycyjnego w Polsce, w tym umożliwienie szerszego dostępu do usług inwestycyjnych" - czytamy w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.