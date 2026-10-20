Pieniądze Tak zarabiają Polacy. Nowe dane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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GUS poinformował, że wynagrodzenie miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,1 procent. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło we wrześniu br. o 0,8 proc. rdr. i wyniosło 6360,4 tys. etatów.

Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,1 proc. rdr i spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rdr.

Komentarze ekspertów

"Płace odbiły we wrześniu do 5,9 procent rok do roku z 5,6 procent - blisko naszej prognozy i konsensusu. 6 procent to poziom, wokół którego dynamika wynagrodzeń będzie oscylować w najbliższych miesiącach. Popyt na pracę pozostaje słaby, co nie daje argumentów za wyraźnym przyspieszeniem wzrostu wynagrodzeń (choćby w odpowiedzi na wyższą inflację)" - ocenili na platformie X analitycy Pekao.

🇵🇱Płace odbiły we wrześniu do 5,9% r/r z 5,6% - blisko naszej prognozy i konsensusu. 6% to poziom, wokół którego dynamika wynagrodzeń będzie oscylować w najbliższych miesiącach. Popyt na pracę pozostaje słaby, co nie daje argumentów za wyraźnym przyspieszeniem wzrostu wynagrodzeń… pic.twitter.com/2S21mpUDPI — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 20, 2026 Rozwiń

Eksperci mBanku zauważyli natomiast, że podwyżki cen energii nie przełożyły się dotąd na wzrost wynagrodzeń.

"Wrześniowe dane z rynku pracy wpisały się w rynkowe konsensusy. Płace wzrosły o 5,9 procent rok do roku, a impet wzrostu w ostatnim czasie w zasadzie przykleił się do wyznaczonego przez nas poziomu równowagi. Na ten moment nie widać rozlewania się wyższych cen energii na płace" - stwierdzili.

🇵🇱 Wrześniowe dane z rynku pracy wpisały się w rynkowe konsensusy. Płace wzrosły o 5,9% r/r, a impet wzrostu w ostatnim czasie w zasadzie przykleił się do wyznaczonego przez nas poziomu równowagi.

Na ten moment nie widać rozlewania się wyższych cen energii na płace. pic.twitter.com/LegNuTxQ6a — mBank Research (@mbank_research) October 20, 2026 Rozwiń

Z kolei analitycy PKO Research zwrócili uwagę na wyhamowanie realnej dynamiki wynagrodzeń. Jej wzrost był najniższy od sierpnia 2023 roku.

"Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 9266,48 zł i wzrosło o 5,9 procent rok do roku, nieco słabiej od prognoz (kons.: 6,0 procent rok do roku, PKOe: 6,2 procent rok do roku), wobec 5,6 procent rok do roku w sierpniu" - zauważyli.

"Realna dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 1,7 procent rok do roku i był to najniższy wzrost od sierpnia 2023, zbliżony do notowanego w kwietniu. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6360,4 tysiąca etatów i spadło o 0,8 procent rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami i w takim samym tempie jak w sierpniu" - napisali eksperci.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 9266,48 PLN i wzrosło o 5,9% r/r, nieco słabiej od prognoz (kons.: 6,0% r/r, PKOe: 6,2% r/r), wobec 5,6% r/r w sierpniu. Realna dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 1,7% r/r i był to najniższy wzrost od… pic.twitter.com/M4RQMuzKu0 — PKO Research (@PKO_Research) October 20, 2026 Rozwiń

Zdaniem analityków ING "dane nie zmieniają obrazu wygasającej presji płacowej".

"Mimo drogiej energii nie ma wyraźnych oznak jej przełożenia się na wynagrodzenia, co wspiera stabilizację stóp NBP w br." - przekazali w komentarzu.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 5,9% r/r, blisko konsensusu. Dane nie zmieniają obrazu wygasającej presji płacowej. Mimo drogiej energii, nie ma wyraźnych oznak jej przełożenia się na wynagrodzenia, co wspiera stabilizację stóp NBP w br. pic.twitter.com/QD5vhiZIX0 — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) October 20, 2026 Rozwiń