Tak zarabiają Polacy. Nowe dane
GUS poinformował, że wynagrodzenie miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,1 procent. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.
Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło we wrześniu br. o 0,8 proc. rdr. i wyniosło 6360,4 tys. etatów.
Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,1 proc. rdr i spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rdr.
Komentarze ekspertów
"Płace odbiły we wrześniu do 5,9 procent rok do roku z 5,6 procent - blisko naszej prognozy i konsensusu. 6 procent to poziom, wokół którego dynamika wynagrodzeń będzie oscylować w najbliższych miesiącach. Popyt na pracę pozostaje słaby, co nie daje argumentów za wyraźnym przyspieszeniem wzrostu wynagrodzeń (choćby w odpowiedzi na wyższą inflację)" - ocenili na platformie X analitycy Pekao.
Eksperci mBanku zauważyli natomiast, że podwyżki cen energii nie przełożyły się dotąd na wzrost wynagrodzeń.
"Wrześniowe dane z rynku pracy wpisały się w rynkowe konsensusy. Płace wzrosły o 5,9 procent rok do roku, a impet wzrostu w ostatnim czasie w zasadzie przykleił się do wyznaczonego przez nas poziomu równowagi. Na ten moment nie widać rozlewania się wyższych cen energii na płace" - stwierdzili.
Z kolei analitycy PKO Research zwrócili uwagę na wyhamowanie realnej dynamiki wynagrodzeń. Jej wzrost był najniższy od sierpnia 2023 roku.
"Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 9266,48 zł i wzrosło o 5,9 procent rok do roku, nieco słabiej od prognoz (kons.: 6,0 procent rok do roku, PKOe: 6,2 procent rok do roku), wobec 5,6 procent rok do roku w sierpniu" - zauważyli.
"Realna dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 1,7 procent rok do roku i był to najniższy wzrost od sierpnia 2023, zbliżony do notowanego w kwietniu. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6360,4 tysiąca etatów i spadło o 0,8 procent rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami i w takim samym tempie jak w sierpniu" - napisali eksperci.
Zdaniem analityków ING "dane nie zmieniają obrazu wygasającej presji płacowej".
"Mimo drogiej energii nie ma wyraźnych oznak jej przełożenia się na wynagrodzenia, co wspiera stabilizację stóp NBP w br." - przekazali w komentarzu.