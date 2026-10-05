Pieniądze System kaucyjny do zmiany. Na stole nowy pomysł Oprac. Paulina Karpińska |

Rok systemu kaucyjnego w Polsce. Cezary Królak: Polacy zwrócili 5 miliardów opakowań Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stozuboxana/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku, aby bony wydawane przez butelkomaty posiadały dłuższy okres ważności tj. 90 dni, tak aby konsumenci nie tracili środków z powodu krótkiego terminu ich realizacji. Obecnie projekt oceny skutków regulacji (OSR) jest przedmiotem uzgodnień wewnętrznych" - przekazał resort klimatu w odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Anny Lubnauer oraz grupy posłów w sprawie systemu kaucyjnego z lipca tego roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodało, że w "najbliższym czasie zostanie przekazany, wraz z wnioskiem o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Dowiedz się więcej: System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę

Zmiany w systemie kaucyjnym

W ubiegłym tygodniu szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz wiceministra Anita Sowińska poinformowały o trwających pracach nad projektem nowelizacji przepisów kaucyjnych, które mają objąć kaucją także jednorazowe opakowania szklane, w tym tzw. małpki.

Wiceministra przekazała, że wkrótce resort poinformuje o tym, jaką pojemność takich opakowań miałby objąć system. Jak wynikało z jej wypowiedzi, zakładane vacatio legis w przypadku jednorazowego szkła miałoby wynieść około dwóch lat.

Nowe przepisy mają - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - usprawnić korzystanie z bonów kaucyjnych poprzez wydłużenie minimalnego czasu ich realizacji. Obecnie jest to minimum 30 dni, choć w ostatnim czasie niektóre sieci handlowe wydłużyły ważność bonów, które można wykorzystać, zmniejszając rachunek za zrobione zakupy lub wymienić je na gotówkę.

System kaucyjny w Polsce

Od 1 października 2025 roku obowiązuje w Polsce system kaucyjny. Duże sklepy - o powierzchni powyżej 200 m kw. - mają obowiązek odbierać puste opakowania ze znakiem kaucji i oddawać za nie kaucję klientom. Natomiast mniejsze sklepy pobierają kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne.

System obejmuje obecnie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W tym ostatnim przypadku producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki opakowań.