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Prezes NBP o rezerwach złota: historyczne osiągnięcie

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Adam Glapiński
Adam Glapiński: Narodowy Bank Polski zgromadził 700 ton złota
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Narodowy Bank Polski zgromadził 700 ton złota, to jest historyczne osiągnięcie - powiedział w czwartek prezes banku centralnego Adam Glapiński, podczas konferencji prasowej po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jak dodał, celem instytucji było osiągnięcie 700 ton złota w rezerwach walutowych. Dzień wcześniej Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian.

Jak uzasadnił prezes NBP, "tym samym zrealizowany został cel banku centralnego".

- Zrealizowaliśmy go już jakiś czas temu, to wydawało się nie do osiągnięcia. Tym samym Polska ugruntowała swoją pozycję wśród 10 państw o największych zasobach złota na świecie - podkreślił Glapiński.

- Od początku mojej kadencji zasoby złota wzrosły niemal 7-krotnie, dokładnie o 598 ton. Wartość naszego złota według naszej wyceny to ok. 355 miliardów 700 milionów złotych, niezrealizowany zysk tak zwany na złocie wynosi natomiast 140,5 miliarda złotych. To jest różnica między wartością tego złota liczoną po cenie, po której kupiliśmy to złoto, i obecną ceną rynkową - wskazał.

Wahania inflacji w Polsce

Prezes NBP skomentował również spadek inflacji bazowej w październiku.

- Według wstępnych danych GUS-u (inflacja - red.) wyniosła w październiku 3,5 proc., czyli ponownie znalazła się w granicach naszego celu inflacyjnego (...). To dobra wiadomość, szczególnie, że prawdopodobnie obniżyła się także inflacja bazowa. Trochę niespodziewanie, ale bardzo się z tego cieszymy. Nie oznacza to niestety jednak, że okres podwyższonej inflacji mamy już za sobą - powiedział Glapiński.

- Nadal bowiem mierzymy się z wysokimi cenami surowców, związanymi głównie z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Podbija to dynamikę cen właściwie na całym świecie, nie tylko w Polsce - dodał.

Jak zauważył prezes NBP, w październiku ceny ropy naftowej znowu wzrosły, choć w ostatnich dniach nieco obniżyły. Jednocześnie ceny gazu w Europie są dwu i półkrotnie wyższe niż na początku roku.

Glapiński wskazał, że rosnące ceny energii odpowiadają również w tym roku za dużą część wzrostu inflacji konsumenckiej.

- Przy czym wahania inflacji w Polsce w ostatnich miesiącach wynikają w dużej mierze ze zmian regulacyjnych na rynku paliw dokonywanych przez rząd i odpowiednie instytucje. To są dwa elementy - ceny, surowców energetycznych i regulacje - dodał.

Decyzja RPP w listopadzie

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe w listopadzie pozostaną na niezmienionym poziomie. Obecnie wynoszą one:

  • stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prezes NBP Adam GlapińskiNBPRPPStopy procentoweInflacja
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