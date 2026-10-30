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Zmiany na stacjach paliw. Kierowcy odczują je już na początku listopada

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paliwo stacja tankowanie shutterstock_4207031125
Ceny paliw na Wszystkich Świętych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Na początku listopada kierowcy mogą zapłacić mniej za benzynę. Podwyżki cen diesla powinny wyhamować, drożeć ma natomiast autogaz - wskazali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Październik był najdroższym miesiącem na rynku naftowym od czerwca 2022 roku - wynika z analizy portalu e-petrol.pl. Dodatkowo polska waluta osłabiała się w relacji do amerykańskiego dolara.

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Duża różnica między cenami benzyny i diesla

"Taka kombinacja nigdy nie zwiastuje nic dobrego dla kierowców i w mijającym tygodniu notowaliśmy najwyższe maksymalne ceny oleju napędowego publikowane przez resort energii w ramach pakietu CPN" - wskazali.

Analitycy dodali, że spadły jednak detaliczne notowania 95-oktanowej benzyny, której średnia cena na stacjach jest o 1,6 zł niższa od ceny diesla.

"Z tak dużą różnicą mieliśmy w ostatnich kilkunastu latach do czynienia tylko raz, na początku kwietnia tego roku" - podkreślono.

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Ceny paliw w listopadzie. Prognoza dla benzyny, diesla i LPG

Według analityków początek listopada powinien przynieść wyhamowanie wzrostu cen oleju napędowego i dalszy spadek kosztów tankowania benzyny. Nadal będzie jednak drożeć autogaz - ocenili.

Zgodnie z prognozą e-petrol.pl nadchodzący tydzień przyniesie ceny:

  • 6,39 - 6,52 zł za litr benzyny E10,
  • 7,99 - 8,19 zł/l dla oleju napędowego,
  • 3,64-3,73 zł/l za autogaz.

Portal przekazał, że w ostatnich dniach benzyna 95-oktanowa taniała w hurcie, a aktualnie kosztuje średnio 5703,6 zł/metr sześcienny. To niecałe 20 złotych poniżej poziomu z ubiegłego piątku. Olej napędowy w hurcie jest wyceniany w piątek średnio na 7247,6 zł/metr sześc. Cena diesla na przestrzeni tygodnia wzrosła o 249,6 zł, mimo że przed ubiegłym weekendem to paliwo taniało.

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Rynki

Ceny paliw na koniec października. Diesel wyraźnie droższy

Ostatnie październikowe notowanie detalicznych cen paliw e-petrol.pl pokazało 15-groszową obniżkę notowań 95-oktanowej benzyny i koszt tankowania diesla wyższy o 21 groszy. Średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy płacili 6,55 zł. Z kolei tankowanie diesla kosztowało 8,15 zł/l. Cena autogazu wzrosła o 6 groszy - do poziomu 3,61 zł/l.

W piątek ceny benzyny i diesla na stacjach są niższe od maksymalnych poziomów publikowanych przez resort energii - wskazali analitycy. Ta różnica jest szczególnie widoczna w odniesieniu do oleju napędowego, którego maksymalna cena na początku tygodnia została ustalona na poziomie 8,28 zł/l - dodano.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ceny paliwtankowaniestacja paliwPaliwocpnsprzedaż paliwOlej napędowyLPG
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