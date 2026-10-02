Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia

Dariusz Klimczak o obniżeniu cen paliw. O tyle mniej zapłacą Polacy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Chodzi o rozporządzenia ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Ceny paliw. Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na:

benzyny z 1529 zł/1000 do 1239 zł/1000 litrów,

olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów,

biokomponenty, które stanowią samoistne paliwa - do 880 zł/1000 litrów.

Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.

Obniżki obu podatków będą obowiązywać od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOT. VAT

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOT. AKCYZY

O ile potanieją paliwa?

Jak mówił w piątek minister energii Miłosz Motyka, rządowy program powinien pozwolić na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych o 1,2 zł na litrze w przypadku benzyn oraz o 1,3 zł na litrze w przypadku oleju napędowego.

W czwartek została opublikowana ustawa wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.

Wejście w życie tej ustawy – według deklaracji przedstawicieli rządu – ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.