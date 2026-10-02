Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia
Chodzi o rozporządzenia ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.
Ceny paliw. Rozporządzenia
Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na:
- benzyny z 1529 zł/1000 do 1239 zł/1000 litrów,
- olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów,
- biokomponenty, które stanowią samoistne paliwa - do 880 zł/1000 litrów.
Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.
Obniżki obu podatków będą obowiązywać od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOT. VAT
PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOT. AKCYZY
O ile potanieją paliwa?
Jak mówił w piątek minister energii Miłosz Motyka, rządowy program powinien pozwolić na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych o 1,2 zł na litrze w przypadku benzyn oraz o 1,3 zł na litrze w przypadku oleju napędowego.
W czwartek została opublikowana ustawa wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.
Wejście w życie tej ustawy – według deklaracji przedstawicieli rządu – ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.