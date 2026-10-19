Moto Roadster połączy Teslę ze SpaceX? Premiera podsyca spekulacje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Elon Musk zaprezentował nowego Roadstera Tesli Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tesla

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Prezentację modelu Roadster transmitowano z poligonu testowego SpaceX w McGregor w Teksasie. Oprócz Elona Muska w wydarzeniu uczestniczyli szef designu Tesli Franz von Holzhausen oraz Lars Moravy, wiceprezes spółki odpowiedzialny za inżynierię pojazdów.

- Zobaczycie rezultaty współpracy najlepszej firmy motoryzacyjnej na świecie z najlepszą firmą kosmiczną na świecie - zapowiedział Musk.

Produkcja pojazdu ma rozpocząć się w 2028 roku. Tesla nie podała jego ceny, skali planowanej produkcji ani szczegółowych parametrów wersji wyczynowych. Nie wyjaśniła też, czy pokazany wariant będzie mógł zostać dopuszczony do ruchu drogowego.

- Niekoniecznie jest to samochód projektowany przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie - przyznał Musk, cytowany przez CNBC.

Tesla Roadster Źródło zdjęcia: Tesla

Roadster nie będzie filarem wyników Tesli

Z perspektywy finansowej Roadster pozostaje przede wszystkim produktem wizerunkowym. Ma być ekskluzywnym samochodem wytwarzanym w ograniczonej liczbie egzemplarzy, podobnie jak pierwsza generacja modelu, produkowana w latach 2008-2012.

Niewielka skala produkcji oraz odległy termin jej rozpoczęcia oznaczają, że Roadster nie powinien mieć znaczącego wpływu na przychody Tesli w najbliższych kwartałach. Nawet po wejściu na rynek jego udział w całkowitej sprzedaży firmy będzie zapewne niewielki w porównaniu z modelami kierowanymi do szerszej grupy klientów.

Tesla ponownie przyjmuje rezerwacje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach, pobierając zaliczkę w wysokości 50 tys. dolarów. Środki te nie są jednak równoznaczne z przychodami ze sprzedaży samochodów. Dopóki pojazdy nie zostaną dostarczone, wpłaty od klientów pozostają przede wszystkim zobowiązaniem spółki.

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Pośrednie znaczenie Roadstera

Znaczenie Roadstera może być natomiast pośrednie. Model ma wzmacniać pozycjonowanie Tesli jako firmy technologicznej, a nie wyłącznie producenta samochodów. Pokaz ekstremalnych osiągów może też pomóc w odbudowie zainteresowania marką i przyciągnąć uwagę inwestorów przed publikacją wyników finansowych za trzeci kwartał.

Tesla przedstawi raport kwartalny w środę po zamknięciu sesji. To właśnie dane dotyczące sprzedaży podstawowych modeli, rentowności, przepływów pieniężnych i wydatków inwestycyjnych będą miały dla wyceny spółki znacznie większe znaczenie niż prezentacja limitowanego Roadstera.

Technologiczny pomost między Teslą a SpaceX

Firmy Muska od lat współpracują, świadczą sobie wzajemnie płatne usługi i korzystają z części wspólnego personelu. W 2026 roku ich relacje jeszcze się zacieśniły, a spekulacje o możliwym połączeniu nasiliły się po giełdowym debiucie SpaceX w czerwcu.

Dyrektor operacyjna SpaceX Gwynne Shotwell mówiła przed debiutem, że połączenie "mogłoby nieco ułatwić Elonowi życie". Z kolei analityk Barclays Dan Levy ocenił w opublikowanej w tym tygodniu nocie, że do transakcji może dojść jeszcze przed końcem 2026 roku.

Kapitalizacja SpaceX wynosi około 2 bln dolarów, a Tesli - około 1,4 bln dolarów. Ewentualne połączenie stworzyłoby więc jedną z największych spółek giełdowych na świecie. Mogłoby również wzmocnić narrację przedstawiającą Teslę jako część szerszego ekosystemu technologicznego Muska, obejmującego transport, energetykę, sztuczną inteligencję i przemysł kosmiczny.