Roadster połączy Teslę ze SpaceX? Premiera podsyca spekulacje
Prezentację modelu Roadster transmitowano z poligonu testowego SpaceX w McGregor w Teksasie. Oprócz Elona Muska w wydarzeniu uczestniczyli szef designu Tesli Franz von Holzhausen oraz Lars Moravy, wiceprezes spółki odpowiedzialny za inżynierię pojazdów.
- Zobaczycie rezultaty współpracy najlepszej firmy motoryzacyjnej na świecie z najlepszą firmą kosmiczną na świecie - zapowiedział Musk.
Produkcja pojazdu ma rozpocząć się w 2028 roku. Tesla nie podała jego ceny, skali planowanej produkcji ani szczegółowych parametrów wersji wyczynowych. Nie wyjaśniła też, czy pokazany wariant będzie mógł zostać dopuszczony do ruchu drogowego.
- Niekoniecznie jest to samochód projektowany przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie - przyznał Musk, cytowany przez CNBC.
Roadster nie będzie filarem wyników Tesli
Z perspektywy finansowej Roadster pozostaje przede wszystkim produktem wizerunkowym. Ma być ekskluzywnym samochodem wytwarzanym w ograniczonej liczbie egzemplarzy, podobnie jak pierwsza generacja modelu, produkowana w latach 2008-2012.
Niewielka skala produkcji oraz odległy termin jej rozpoczęcia oznaczają, że Roadster nie powinien mieć znaczącego wpływu na przychody Tesli w najbliższych kwartałach. Nawet po wejściu na rynek jego udział w całkowitej sprzedaży firmy będzie zapewne niewielki w porównaniu z modelami kierowanymi do szerszej grupy klientów.
Tesla ponownie przyjmuje rezerwacje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach, pobierając zaliczkę w wysokości 50 tys. dolarów. Środki te nie są jednak równoznaczne z przychodami ze sprzedaży samochodów. Dopóki pojazdy nie zostaną dostarczone, wpłaty od klientów pozostają przede wszystkim zobowiązaniem spółki.
Pośrednie znaczenie Roadstera
Znaczenie Roadstera może być natomiast pośrednie. Model ma wzmacniać pozycjonowanie Tesli jako firmy technologicznej, a nie wyłącznie producenta samochodów. Pokaz ekstremalnych osiągów może też pomóc w odbudowie zainteresowania marką i przyciągnąć uwagę inwestorów przed publikacją wyników finansowych za trzeci kwartał.
Tesla przedstawi raport kwartalny w środę po zamknięciu sesji. To właśnie dane dotyczące sprzedaży podstawowych modeli, rentowności, przepływów pieniężnych i wydatków inwestycyjnych będą miały dla wyceny spółki znacznie większe znaczenie niż prezentacja limitowanego Roadstera.
Technologiczny pomost między Teslą a SpaceX
Firmy Muska od lat współpracują, świadczą sobie wzajemnie płatne usługi i korzystają z części wspólnego personelu. W 2026 roku ich relacje jeszcze się zacieśniły, a spekulacje o możliwym połączeniu nasiliły się po giełdowym debiucie SpaceX w czerwcu.
Dyrektor operacyjna SpaceX Gwynne Shotwell mówiła przed debiutem, że połączenie "mogłoby nieco ułatwić Elonowi życie". Z kolei analityk Barclays Dan Levy ocenił w opublikowanej w tym tygodniu nocie, że do transakcji może dojść jeszcze przed końcem 2026 roku.
Kapitalizacja SpaceX wynosi około 2 bln dolarów, a Tesli - około 1,4 bln dolarów. Ewentualne połączenie stworzyłoby więc jedną z największych spółek giełdowych na świecie. Mogłoby również wzmocnić narrację przedstawiającą Teslę jako część szerszego ekosystemu technologicznego Muska, obejmującego transport, energetykę, sztuczną inteligencję i przemysł kosmiczny.