Dla firm Sztuczna inteligencja przejmuje zadania, a nie zawody. Wnioski z Human Forward Summit Pracuj.pl Materiał promocyjny |

Źródło zdj. gł.: Materiał sponsorowany

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Jedna piąta czasu pracy

Pierwszym prelegentem był Przemysław Gacek, CEO Grupy Pracuj. Przekonywał, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne czynności, a nie całe stanowiska. W pracy człowieka rośnie więc rola decyzji, odpowiedzialności i współpracy. - Dlatego zamiast mówić o końcu pracy, warto mówić o zmianie sposobu jej wykonywania - podkreślał.

Według badania pracownicy szacują, że AI mogłaby dziś przejąć średnio ok. 21 proc. ich czasu pracy. Wśród regularnych użytkowników AI odsetek ten rośnie do 30 proc., wśród niekorzystających - spada do 15 proc. Na razie to głównie potencjał, bo 70 proc. pracowników w Polsce nadal nie korzysta z AI w codziennej pracy.

W rekrutacji ostatnie słowo ma człowiek

O tym, jak AI zmienia samo szukanie pracy, mówił Paweł Moszyński, Chief Product Officer w Grupie Pracuj. Przykładem jest wyszukiwanie konwersacyjne, dostępne w serwisie jako Tryb AI. Kandydat opisuje swoimi słowami, czego szuka, a system przekłada ten opis na pasujące oferty - bez przedzierania się przez filtry i słowa kluczowe. Najważniejsze decyzje pozostają jednak po stronie człowieka.

Taki podział ról odpowiada oczekiwaniom kandydatów. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez AI dopuszcza tylko 13 proc. badanych, a 60 proc. chętniej wysłałoby CV tam, gdzie o wyniku rekrutacji zawsze decyduje człowiek. Zupełnie inaczej kandydaci podchodzą do technologii, która im pomaga. Na narzędzie przygotowujące pytania rekrutacyjne pod konkretną ofertę otwartych jest aż 82 proc. badanych. Na Pracuj.pl kandydat znajdzie je na swoim koncie po wysłaniu aplikacji.

Biznes dla ludzi Źródło: Pracuj.pl

Zaoszczędzony czas wraca do bieżących zadań

Elżbieta Flasińska, dyrektorka HR w Grupie Pracuj, wzięła pod lupę obietnicę, która od lat towarzyszy automatyzacji: mniej rutyny, więcej miejsca na twórczą pracę. - AI rzeczywiście pozwala pracownikom oszczędzać czas - przyznała. Dane pokazują jednak, że ten czas rzadko trafia tam, gdzie zakłada ta obietnica.

Wśród osób regularnie korzystających z AI 37 proc. przeznacza go na kolejne bieżące zadania, a tylko 23 proc. – na pracę strategiczną lub kreatywną. Co czwarty regularny użytkownik ma więcej obowiązków, bo pracodawca zakłada, że z AI pracuje się szybciej. „Jeśli oszczędność czasu automatycznie zamieniamy w kolejne zadania, rośnie liczba wykonanej pracy, ale niekoniecznie jej wartość” - pisze Flasińska w komentarzu do raportu.

Kreatywność i fach zyskują na znaczeniu

Ostatnim punktem części poświęconej technologii i biznesowi była rozmowa z Jakubem Józefem Orlińskim, światowej sławy kontratenorem. Dotyczyła kompetencji, które w czasach szybkich zmian ważą coraz więcej: kreatywności, odwagi do eksperymentowania, autentyczności, ciągłego doskonalenia warsztatu i łączenia różnych perspektyw. - Systemy czy narzędzia sztucznej inteligencji są w stanie bardzo nam pomóc, bardzo przyspieszyć pewne procesy, natomiast moim zdaniem nie są w stanie zastąpić człowieka - mówił Orliński w materiale programu „Biznes dla ludzi”.

Pracownicy widzą to podobnie. Na liście umiejętności, które w ciągu pięciu lat najbardziej zyskają w oczach pracodawców, prowadzą kreatywność (40 proc.) oraz elastyczność i zdolność adaptacji (39 proc.). Co drugi badany uważa zapowiedzi zawodowej przewagi dzięki AI za przesadzone, bo wciąż decydują fach i wiedza.

Źródło zdjęcia: Materiał sponsorowany

Człowiek wyznacza kierunek

Wszystkie wystąpienia łączyła idea Human Forward, która nie stawia człowieka i technologii po przeciwnych stronach. AI ma w niej wzmacniać efektywność, a cele i odpowiedzialność za decyzje pozostają po stronie ludzi. Jak zauważa w raporcie Przemysław Gacek, największym wyzwaniem jest dziś umiejętność dostosowania się do zmian, które technologia wywołuje.

Badanie na zlecenie Pracuj.pl przeprowadziła w sierpniu 2026 r. firma ARC Rynek i Opinia metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1506 pracujących Polaków, w tym 502 osoby korzystające z narzędzi AI co najmniej trzy razy w tygodniu. Pełny raport jest dostępny w biurze prasowym Pracuj.pl.