Śmiertelnie potrącił 20-letniego żołnierza i uciekł. Po 21 latach policjanci mają podejrzanego

Policjanci z Archiwum X zatrzymali 40-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2001 roku. Jak ustalili funkcjonariusze, 19-letni wówczas Marcin Ch. wracał z kolegami znad jeziora i potrącił 20-letniego żołnierza. Nie udzielił mu pomocy i odjechał. Poszkodowany zmarł. Teraz, po 21 latach, Ch. usłyszał zarzuty. Do prokuratury został doprowadzony z więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za inne przestępstwa.

Do wypadku doszło w nocy z 3 na 4 czerwca 2001 roku. 20-letni żołnierz Wojska Polskiego został potrącony w miejscowości Wyryki (woj. lubelskie). Sprawca nie udzielił mu pomocy i odjechał. Poszkodowany żołnierz zmarł. Policjanci nie ustalili wtedy sprawcy wypadku. Nie było świadków ani nagrań z monitoringu. W końcu sprawa została umorzona. Po latach wrócili do niej jednak policjanci z lubelskiego Archiwum X.

- W tej sprawie decydująca była praca operacyjna. Współczesne metody tej pracy, zastosowane przez policjantów z Archiwum X, doprowadziły do ustalenia stanu faktycznego, a co za tym idzie umożliwiły przedstawienie zarzutów sprawcy wypadku. Było to możliwe dzięki dotarciu policjantów do osób, które miały wiedzę na temat tego zdarzenia. Kryminalni nakłonili je do wyjawienia prawdy, a następnie do zeznań - przekazał komisarz Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.