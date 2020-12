Potrącił pieszego i uciekł. Mówił, że pod koła wpadł mu dzik

Do wypadku doszło w sobotę (5 grudnia) po południu. Na drodze w Wojcieszkowie (woj. lubelskie) leżał zakrwawiony i nieprzytomny mężczyzna. - 67-latek z gminy Wojcieszków doznał poważnych obrażeń ciała, później śmigłowcem LPR został przetransportowany do specjalistycznego szpitala w Lublinie - mówi asp.szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Dwie współwłaścicielki, 45- i 20-letnia, nie były w stanie powiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia. Młodsza stwierdziła jednak, że dzień wcześniej autem jeździł jej kolega. I to on jest faktycznym właścicielem opla, bo kupił go i zarejestrował na nią i matkę, aby móc skorzystać ze zniżek ubezpieczeniowych.