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Białystok

Burmistrz Szczuczyna skazany. Jeśli wyrok się uprawomocni, gminę czekają wybory

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Zapadł nieprawomocny wyrok
Marcin Wileński: nie poczuwam się do winy. Cały czas to podtrzymuję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Na karę grzywny sąd skazał Marcina Wileńskiego, burmistrza Szczuczyna, który usłyszał zarzuty poświadczenie nieprawdy w protokołach badań technicznych maszyn rolniczych, które wykonywał zanim jeszcze został burmistrzem. Samorządowiec nie wyklucza apelacji i zamierza dalej pełnić swoją funkcję. Jeśli jednak wyrok się uprawomocni, będzie musiał się z nią pożegnać.

150 stawek dziennych po 40 złotych jedna, co daje razem 6 tysięcy złotych. Na taką grzywnę Sąd Rejonowy w Grajewie skazał Marcina Wileńskiego, burmistrza Szczuczyna. Prokuratura postawiła mu 29 zarzutów poświadczenia nieprawdy w protokołach badań technicznych maszyn rolniczych.

Z ustaleń wynikało, że Wileński miał - jako diagnosta - przeprowadzać nierzetelne przeglądy opryskiwaczy. Zarzuty dotyczyły okresu od 12 marca do 4 listopada 2022 roku, czyli zanim jeszcze wygrał w 2024 roku wybory i objął urząd burmistrza. Prokuratura wnioskowała o karę roku więzienia w zawieszeniu.

Zapadł nieprawomocny wyrok
Zapadł nieprawomocny wyrok
Źródło zdjęcia: TVN24

25 zarzutów - winny, cztery - niewinny

Sąd uniewinnił burmistrza od czterech zarzutów, a uznał za winnego w przypadku 25 pozostałych. Orzekł również dwuletni zakaz pracy oskarżonego jako diagnosty maszyn rolniczych.

Sędzia Andrzej Myśliński uzasadniając wyrok stwierdził, że właściciele opryskiwaczy potwierdzili w większości, że badania techniczne w ogóle nie zostały przeprowadzone lub nie przeprowadzono ich w sposób pełny i zgodny z wymogami prawa. Sędzia mówił też, że wnioskowana przez prokuraturę kara pozbawienia wolności w zawieszeniu byłaby zbyt surowa. Sąd decydując się na karę grzywny wziął pod uwagę "właściwości oskarżonego oraz jego dotychczasowy sposób życia".

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Sąd skazał burmistrza Szczuczyna na karę grzywny
Źródło: TVN24

Burmistrz: nie wszystko jeszcze zostało przesądzone

Burmistrz niedługo po opuszczeniu sali rozpraw nagrał w samochodzie film, który umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych. Tłumaczył, że nie jest do końca usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem, ale szanuje decyzję sądu, jaka by ona nie była. Zaznaczył też, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku nie wyklucza apelacji.

- Nie wszystko jeszcze zostało przesądzone - stwierdził.

Uważa, że dalej będzie mógł być burmistrzem

Nam mówił przed kamerą, że skoro wyrok jest nieprawomocny, nadal zamierza pełnić funkcję burmistrza.

Powiedział też, że nawet jeśli orzeczenie się uprawomocni, nie wydaje mu się, aby wyrok rzutował na zajmowane przez niego stanowisko.

Sędzia: jeśli wyrok się uprawomocni, nie będzie mógł być burmistrzem

Choć w orzeczeniu nie było mowy o pozbawieniu go funkcji publicznej, to jeśli wyrok się uprawomocni, Marcin Wileński nie będzie mógł być dalej burmistrzem.

- Mówi o tym, zmieniony w 2019 roku, artykuł 11 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Wyborczego. Przed nowelizacją wójt, burmistrz i prezydent tracili prawo wybieralności jedynie wtedy, gdy byli skazywani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W obecnym stanie prawnym, nie musi to być wyłącznie kara pozbawienia wolności. Oznacza to, że orzeczenie kary grzywny również skutkuje pozbawieniem oskarżonego pełnionej funkcji - wyjaśnia nam sędzia Jan Leszczewski z Sądu Okręgowego w Łomży, który jest sądem nadrzędnym wobec grajewskiego sądu, wydającego wyrok w tej sprawie.

Po zapadnięciu prawomocnego wyroku - jak mówi sędzia Leszczewski - rada miasta będzie miała miesiąc na zadecydowanie o wygaśnięciu burmistrzowi mandatu.

- Jeśli tego nie zrobi, mandat wygasi komisarz wyborczy, który następnie ogłosi wybory na burmistrza – zaznacza sędzia Leszczewski.

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Prokurator Przemysław Szymanowski: wyrok oceniam dość pozytywnie, sąd podzielił argumenty co do winy oskarżonego
Źródło: TVN24

Apelacji nie wyklucza też prokuratura

Apelacji od wyroku nie wyklucza również prokuratura. Bo choć jak mówił w sądzie prokurator Przemysław Szymanowski, ocenia wyrok dość pozytywnie, to śledczy będą analizować, czy orzeczona kara jest adekwatna do zarzucanego czynu.

W jego ocenie akt oskarżenia był przygotowany gruntownie i w sposób prawidłowy, a uniewinnienie oskarżonego od czterech części zarzutów wynikało ze zmiany okoliczności w trakcie rozprawy, a nie z błędu prokuratury.

Nie było go w sądzie, był widziany na wydarzeniach publicznych

W lipcu pisaliśmy, że w tej sprawie odbyły się trzy rozprawy z zaplanowanych pięciu rozpraw. Dwie (24 marca i 8 maja) nie doszły do skutku. Burmistrz był w tym czasie na zwolnieniu chorobowym, bo w marcu przeszedł zabieg naczyniowy. Twierdził, że było realne ryzyko zatoru i choć liczył, że wróci do pracy po tygodniu, to pojawiły się niespodziewane komplikacje, a kolejne tygodnie były czasem leczenia i rekonwalescencji.

Stan zdrowia nie przeszkodził jednak burmistrzowi w uczestniczeniu w wydarzeniach publicznych. 17 kwietnia był w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej na gali Podlaskiej Marki Roku, a 23 kwietnia pojechał na drugi koniec Polski do Katowic odebrać nagrodę przyznaną gminie na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Oba te wydarzenia odbywały się w czasie, gdy samorządowiec był na zwolnieniu lekarskim. W rozmowie z nami przyznał, że uczestnicząc w nich popełnił błąd.  

- Powinienem był wtedy bardziej odpuścić i mocniej ograniczyć swoją aktywność - zaznaczył.

"Szok jest jeszcze większy"

Mieszkaniec Szczuczyna, który zgłosił się do nas z tym tematem (chce pozostać anonimowy) komentował, że burmistrz przedstawiał się w kampanii wyborczej jako młody, energiczny człowiek, a fakt że zasiadł na ławie oskarżonych był dla wielu szokiem.

- A teraz, gdy w czasie zwolnienia lekarskiego nie stawiał się w sądzie, a był aktywny w innych miejscach, szok jest jeszcze większy - mówi w lipcu mieszkaniec.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wyroki sądowe w PolscePodlaskieSamorząd
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