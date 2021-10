Policjanci ścigali busa, inny kierowca zajeżdżał im drogę i doprowadził do wypadku. Cztery osoby w szpitalu

Pod Bielskiem Podlaskim policjanci ścigali kierowcę busa, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas pościgu, kierowca drugiego samochodu próbował wyprzedzać radiowóz i zajeżdżać mu drogę. Doprowadził do czołowego zderzenia. Kierowca busa natomiast porzucił swój pojazd, w którym było 12 migrantów, na polnej drodze i próbował uciec pieszo.

W sobotę około godziny 10 na drodze krajowej nr 66 do policyjnej kontroli nie zatrzymał się kierowca busa marki Renault i zaczął uciekać. - Policjanci ruszyli w pościg - informuje Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

Wtedy jadący za nimi kierowca nissana zaczął wyprzedzać policjantów i zajeżdżać im drogę. Między Szastałami a Kalnicą koło Bielska Podlaskiego kierowca nissana doprowadził do czołowego zderzenia z jadącą z przeciwka hondą.

- Pasażerka hondy trafiła do szpitala - podaje Krupa. Kierowca nissana został zatrzymany.

Porzucił busa na polu

- Dwie kobiety i dziecko z busa służby medyczne zabrały do szpitala. Dziecko jest w dobrym stanie - trafiło do szpitala, aby nie rozłączać go z matką - przekazał Krupa.