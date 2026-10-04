Białystok Rozbił szybę, włamał się do auta, otulił kocem i zasnął Oprac. Tomasz Mikulicz |

Suwałki. Włamał się do auta i zasnął, wcześniej otulając się kocem Źródło wideo: KMP Suwałki Źródło zdj. gł.: KMP Suwałki

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Policja dostała zgłoszenie o tym, że na jednym z parkingów w Suwałkach stoi auto, w którym śpi jakiś nieznany mężczyzna. Samochód był zamknięty.

Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna uszkodził przednią szybę auta, odgiął ramki drzwi, wyrwał wyposażenie wnętrza, a następnie zasnął, przykrywając się kocem znalezionym w aucie.

Uszkodził szybę Źródło zdjęcia: KMP Suwałki

Uszkodzenia mienia w warunkach recydywy

"Właściciel Audi oszacował straty na 17 000 złotych" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.