Rozbił szybę, włamał się do auta, otulił kocem i zasnął
Policja dostała zgłoszenie o tym, że na jednym z parkingów w Suwałkach stoi auto, w którym śpi jakiś nieznany mężczyzna. Samochód był zamknięty.
Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna uszkodził przednią szybę auta, odgiął ramki drzwi, wyrwał wyposażenie wnętrza, a następnie zasnął, przykrywając się kocem znalezionym w aucie.
Uszkodzenia mienia w warunkach recydywy
"Właściciel Audi oszacował straty na 17 000 złotych" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.
Źródło: tvn24.pl