Oblała egzamin na prawo jazdy. Mimo to wsiadła do auta i próbowała odjechać
Z całą pewnością to było nietypowe zgłoszenie. Policja została zaalarmowana, że z parkingu przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach chciała odjechać kobieta, która chwilę wcześniej nie zdała egzaminu na prawo jazdy.
Zauważył to pracownik WORD-u, który natychmiast zareagował i powstrzymał ją przed dalszą jazdą.
Auto pożyczył jej kolega
Cała sytuacja została też zarejestrowana przez kamerę monitoringu. Kiedy na miejscu pojawiła się policja, kobieta przyznała, że prowadziła auto również w drodze na egzamin.
Przyjechała razem ze swoim kolegą, który pożyczył jej swój samochód, a następnie pozwolił prowadzić, mimo że nie miała do tego wymaganych uprawnień.
Nawet jeśli zda, nie będzie mogła prowadzić auta przez pół roku
"Za swoje zachowanie została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych oraz otrzymała sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Konsekwencje poniósł również kolega kobiety. Policja dała mu tysiąc złotych mandatu.