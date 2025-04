Ktoś groził prezydentowi śmiercią

Suwałki Źródło: Google Earth

Ktoś groził śmiercią prezydentowi Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi. Groźba była powiązana z planowanym utworzeniem w mieście centrum integracji cudzoziemców. Sprawą zajmuje się policja.

- Groźba dotyczy pozbawienia życia prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Autor groźby powiązał to z planowanym utworzeniem w Suwałkach centrum integracji cudzoziemców, które ma być kierowane przez Caritas Diecezji Ełckiej na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - poinformował Kamil Sznel, rzecznik prasowy prezydenta Suwałk.

Jak dodał, sprawa została od razu zgłoszona na policję. - Policja zabezpieczyła materiał dowodowy, zebrała zeznania i przystąpiła do postępowania - podkreślił Sznel.

Informację potwierdził oficer prasowy suwalskiej policji.

- Przyjęliśmy zawiadomienie w tej sprawie. Policjanci prowadzą czynności - przekazał podkomisarz Karol Górski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Centrum integracji cudzoziemców w Suwałkach

Rada Miasta w Suwałkach w lutym przyjęła stanowisko, które sprzeciwia się utworzeniu centrum integracji cudzoziemców. Prezydent też nie jest orędownikiem takiego rozwiązania.

"W związku z brakiem jasnej deklaracji ze strony ww. organizacji, i widząc ile ta sprawa wciąż wzbudza emocji wśród mieszkańców – w ostatnich dniach prezydent wystąpił do Caritas Diecezji Ełckiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z pismem, by przedstawić, jakie są plany w tym zakresie i przemyśleć zasadność tworzenia tego typu instytucji w naszym mieście, wyrażając opinię, że nie jest to konieczne, gdyż miasto trzy lata temu zleciło Związkowi Ukraińców w Suwałkach prowadzenie punktu pomocy i informacji cudzoziemców" - zaznacza Kamil Sznel.

Prezydent Suwałk wydał nawet stosowne oświadczenie w tej sprawie.

