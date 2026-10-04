Białystok Chciał ominąć leżący na jezdni karton. Uderzył w słup. Nie żyje Tomasz Mikulicz |

Rogowo-Kolonia. Na jezdni leżał karton. Kierowca chciał go ominąć. Nie żyje Źródło wideo: OSP Pańki Źródło zdj. gł.: OSP Pańki

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Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 15 na Szosie Kruszewskiej w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz.

Jak wynika z ustaleń policji, 72-letni kierowca auta osobowego próbował ominąć leżący na jezdni karton. Samochód wypadł z drogi, uderzając w przepust, a następnie słup.

Wypadł z drogi, uderzył w słup Źródło zdjęcia: OSP Pańki

Nie udało się go uratować

Strażacy z OSP Pańki, którzy byli na miejscu, informują, że - pomimo podjętej reanimacji - mężczyzny nie udało się uratować.

Policja ustala szczegóły wypadku.