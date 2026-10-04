Chciał ominąć leżący na jezdni karton. Uderzył w słup. Nie żyje
Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 15 na Szosie Kruszewskiej w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz.
Jak wynika z ustaleń policji, 72-letni kierowca auta osobowego próbował ominąć leżący na jezdni karton. Samochód wypadł z drogi, uderzając w przepust, a następnie słup.
Nie udało się go uratować
Strażacy z OSP Pańki, którzy byli na miejscu, informują, że - pomimo podjętej reanimacji - mężczyzny nie udało się uratować.
Policja ustala szczegóły wypadku.
Źródło: tvn24.pl