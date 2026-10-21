Białystok Wybił zęby współlokatorowi, bo ten "zachowywał się niekulturalnie" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zambrów Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów

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54-letni obywatel Ukrainy jadł posiłek, gdy do kuchni wszedł jego współlokator i - jak później zeznał - zaczął się niekulturalnie zachowywać. To tak rozzłościło jedzącego, że rzucił się na kolegę z pięściami i wybił mu zęby. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Pokrzywdzony zgłosił się do szpitala nie bezpośrednio po pobiciu, ale dopiero po dwóch dniach, gdy jego stan się pogorszył. Zawiadomił też policję.

"Policjanci zatrzymali 54-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia czynności narządów ciała współlokatora. Za to przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności” – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Chcą, aby opuścił Polskę

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policja skierowała do Straży Granicznej wniosek o wydalenie obywatela Ukrainy z Polski.

"Po zakończeniu czynności mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Białymstoku" – informuje policja.