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Białystok

Wybił zęby współlokatorowi, bo ten "zachowywał się niekulturalnie"

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Policja zatrzymała 54-latka
Zambrów
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów
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Wybił zęby współlokatorowi, bo ten miał się zachowywać niekulturalnie. 54-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę.

54-letni obywatel Ukrainy jadł posiłek, gdy do kuchni wszedł jego współlokator i - jak później zeznał - zaczął się niekulturalnie zachowywać. To tak rozzłościło jedzącego, że rzucił się na kolegę z pięściami i wybił mu zęby. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Pokrzywdzony zgłosił się do szpitala nie bezpośrednio po pobiciu, ale dopiero po dwóch dniach, gdy jego stan się pogorszył. Zawiadomił też policję.

"Policjanci zatrzymali 54-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia czynności narządów ciała współlokatora. Za to przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności” – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Chcą, aby opuścił Polskę

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policja skierowała do Straży Granicznej wniosek o wydalenie obywatela Ukrainy z Polski.

"Po zakończeniu czynności mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Białymstoku" – informuje policja.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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