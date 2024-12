Przedstawiciele Fundacji dla Szczeniąt Judyta zajęli się skrajnie zaniedbanym psem, którego zabrali z jednego z gospodarstw w gminie Mały Płock (woj. podlaskie). Zwierzę miało skórę całą w strupach oraz odparzenia na łapach. Z dziąseł leciała krew, a zęby gniły. Teraz pies znajduje się w całodobowej klinice. Fundacja zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury.

"To, co zobaczyliśmy, kiedy ten pies trafił do kliniki, przeszło nasze najgorsze wyobrażenia" – pisze na swoim profilu facebookowym Fundacja dla Szczeniąt Judyta.