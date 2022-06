Paweł B. był oskarżony o zabicie byłej żony, sąd orzekł dożywocie. "Kara adekwatna i sprawiedliwa"

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Pawła B. za winnego zabójstwa Anny T.-B., ranienia usiłującego jej bronić Marcina D. oraz złamania zakazu zbliżania się do kobiety.

Wymierzył oskarżonemu łączną karę dożywotniego więzienia, a także zobowiązał do zapłaty po 50 tys. zł nawiązki wobec trzech synów Anny T.-B. i wobec jej matki.

Przedterminowe zwolnienie będzie możliwe dopiero po odbyciu 25 lat kary

- Sąd sięgnął po najbardziej surowy wymiar kary, jaki może być przewidziany za zbrodnię zabójstwa, to jest karę dożywotniego pozbawienia wolności wobec oskarżonego – powiedział, uzasadniając wyrok, sędzia Jarosław Kowalski.

Działał w warunkach wielokrotnej recydywy

Sędzia stwierdził też, że dożywocie stanowi "surogat kary śmierci" i należy po nie sięgać w wyjątkowych sytuacjach, wtedy kiedy żadne okoliczności nie wskazują na to, że możliwa byłaby poprawa czy walor wychowawczy względem osoby skazanej.

- W ocenie sądu z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tym przypadku – powiedział.

Przypomniał, że Paweł B. działał w warunkach wielokrotnej recydywy, a obecny wyrok to już jego dziesiąte skazanie. Mężczyzna wcześniej był karany m.in. za znęcanie się nad Anną T.-P., grożenie byłej żonie i jej partnerowi. Do zabójstwa doszło zaledwie kilka miesięcy po tym, jak opuścił zakład karny.

Opluł ją, następnie zaatakował nożem

Do zbrodni doszło 12 lipca zeszłego roku na jednej z ulic w centrum Lubartowa , kiedy to Paweł B. przypadkowo spotkał byłą żonę z partnerem.

- Oskarżony zaczął zachowywać się wobec niej agresywnie, zaczął ją wyzywać. Na zwrócenie uwagi przez byłą żonę oskarżonego, że miał on orzeczony zakaz zbliżania się do niej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie oskarżony jedynie spotęgował swoją agresję, zbliżył się do żony, opluł ją, a następnie zaatakował nożem - powiedział sędzia.