Znaleźli niesprawny telefon i kartki z numerami telefonów

Będą kontaktować się z rodziną

Do tej pory umorzone śledztwa dotyczące okoliczności śmierci 28 osób

Do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach trafiają od trzech lat sprawy zgonów nielegalnych migrantów przy granicy z Białorusią wszczęte przez prokuratury rejonowe tam, gdzie ciała zostały znalezione. Najczęściej to prokuratury w Hajnówce i Sokółce.

Dotąd te śledztwa dotyczyły okoliczności śmierci blisko 30 osób. W pierwszym śledztwie badane były okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 r. (gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym) do końca 2022 r. W drugim śledztwie są przypadki zanotowane od początku 2023 r. do teraz.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.